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2020-06-02T14:22
https://ria.ru/20200602/1572347960.html
В Смоленской области задержали стрелявшего в ходе ссоры депутата
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РИА Новости

В Смоленской области задержали стрелявшего в ходе ссоры депутата

14:22 02.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Депутат одного из сельских поселений в Смоленской области, стрелявший из карабина по стене во время конфликта, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата совета депутатов Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, который подозревается в совершении хулиганства с применением оружия (ст. 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, ночью 31 мая депутат на одной из улиц деревни Михновка дважды выстрелил из карабина в стену помещения, возле которого находились люди. Как уточняется, произошло это на фоне конфликта с группой лиц, находившихся там же.
В настоящий момент, по данным СК, подозреваемый задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу. Обстоятельства дела устанавливаются.
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Следственный комитет России (СК РФ)Смоленская областьСмоленский районПроисшествия
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