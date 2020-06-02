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2020-06-02T14:19
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МИД Украины анонсировал переговоры в "нормандском формате"
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РИА Новости

МИД Украины анонсировал переговоры в "нормандском формате"

14:19 02.06.2020
7570
© РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины
Министерство иностранных дел Украины
© РИА Новости
КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров. Уже скоро пройдет очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс", - заявил Кулеба во вторник в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Во вторник Кулеба в составе украинской делегации прибыл в Берлин для обсуждения вопросов по урегулированию ситуации в Донбассе, интеграции страны в ЕС, а также предоставления Киеву статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО.
Алексей Резников
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РоссияДмитрий КулебаХайко МаасДонбассМИД УкраиныФранцияГерманияУкраинаВ мире
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