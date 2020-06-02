Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сирийские военнослужащие и жители деревни Абу-Расейн преградили путь американской военной колонне в провинции Хасеке на северо-востоке страны, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
"Военнослужащие из Сирийской арабской армии и ряд граждан из поселения Абу-Расейн преградили путь колонне американских оккупационных сил из восьми военных машин, пытавшейся проехать из (поселения) ад-Дардара в Абу-Расейн, вынудили ее отступить и вернуться в сторону незаконных баз в регионе", - говорится в сообщении агентства.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России