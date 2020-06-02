Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне

"Военнослужащие из Сирийской арабской армии и ряд граждан из поселения Абу-Расейн преградили путь колонне американских оккупационных сил из восьми военных машин, пытавшейся проехать из (поселения) ад-Дардара в Абу-Расейн, вынудили ее отступить и вернуться в сторону незаконных баз в регионе", - говорится в сообщении агентства.