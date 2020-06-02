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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-02T16:58
https://ria.ru/20200602/1572347722.html
Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572358304_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_73adf6a05a2793efdb12ead18dcc9550.jpg
РИА Новости

Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне

14:17 02.06.2020 (обновлено: 16:58 02.06.2020)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сирийские военнослужащие и жители деревни Абу-Расейн преградили путь американской военной колонне в провинции Хасеке на северо-востоке страны, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
"Военнослужащие из Сирийской арабской армии и ряд граждан из поселения Абу-Расейн преградили путь колонне американских оккупационных сил из восьми военных машин, пытавшейся проехать из (поселения) ад-Дардара в Абу-Расейн, вынудили ее отступить и вернуться в сторону незаконных баз в регионе", - говорится в сообщении агентства.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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