Патриарх Кирилл соболезнует в связи со смертью митрополита Варнавы

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, который умер в понедельник от осложнений, вызванных COVID-19, сообщается на сайте Русской православной церкви.

"Человеколюбец Господь да упокоит душу новопреставленного митрополита Варнавы, простит все его согрешения, сподобит присносущного блаженства и святых светлостей (канон 5-го гласа в субботу утра) и сотворит ему вечную память", - написал патриарх Кирилл.

По его словам, митрополит Варнава всю жизнь "посвятил служению Господу и Церкви". "В юном возрасте он был пострижен в монашество наместником Троице-Сергиевой лавры архимандритом Пименом (Извековым), будущим патриархом Московским и всея Руси. Приняв затем священный сан, усопший немало потрудился в обители преподобного аввы Сергия: с благоговением предстоял престолу Божию и с усердием исполнял различные послушания", - рассказал глава Русской церкви.