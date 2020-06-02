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Религия и мировоззрение
2020-06-02T14:43
https://ria.ru/20200602/1572347697.html
Патриарх Кирилл соболезнует в связи со смертью митрополита Варнавы
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РИА Новости

Патриарх Кирилл соболезнует в связи со смертью митрополита Варнавы

14:17 02.06.2020 (обновлено: 14:43 02.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, который умер в понедельник от осложнений, вызванных COVID-19, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"Человеколюбец Господь да упокоит душу новопреставленного митрополита Варнавы, простит все его согрешения, сподобит присносущного блаженства и святых светлостей (канон 5-го гласа в субботу утра) и сотворит ему вечную память", - написал патриарх Кирилл.
По его словам, митрополит Варнава всю жизнь "посвятил служению Господу и Церкви". "В юном возрасте он был пострижен в монашество наместником Троице-Сергиевой лавры архимандритом Пименом (Извековым), будущим патриархом Московским и всея Руси. Приняв затем священный сан, усопший немало потрудился в обители преподобного аввы Сергия: с благоговением предстоял престолу Божию и с усердием исполнял различные послушания", - рассказал глава Русской церкви.
В целом же, отметил патриарх Кирилл, владыка более сорока лет служил епископом в Чувашской митрополии", "вознося молитвы о всех и за вся, стремясь делом и словом свидетельствовать людям о преображающей силе православной веры и призывая их к жизни по спасительным заповедям Христовым.
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров)
1 июня, 11:25Религия и мировоззрение
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