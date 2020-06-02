В Еврейской автономной области умер четвертый пациент с COVID-19

ХАБАРОВСК , 2 июн - РИА Новости. Четвертый пациент с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция" скончался в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.
"Женщина, 64 года, умерла в инфекционной больнице, куда поступила по линии скорой помощи с тяжёлой пневмонией. У неё было много сопутствующих заболеваний, включая сахарный диабет. COVID-19 подтвержденный", - сообщили в пресс-службе.
По данным областного правительства, на вечер вторника в регионе зарегистрировано 318 заболевших COVID-19, из них выздоровели 229, умерли четверо. В инфекционном госпитале в Биробиджане и в Облученской районной больнице находятся 45 заболевших, 40 человек лечатся на дому.
Коечный фонд для больных с COVID-19 заполнен на 42,2% - занято 76 мест из 180.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.