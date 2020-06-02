В Еврейской автономной области умер четвертый пациент с COVID-19

"Женщина, 64 года, умерла в инфекционной больнице, куда поступила по линии скорой помощи с тяжёлой пневмонией. У неё было много сопутствующих заболеваний, включая сахарный диабет. COVID-19 подтвержденный", - сообщили в пресс-службе.