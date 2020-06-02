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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:14
https://ria.ru/20200602/1572347591.html
В Еврейской автономной области умер четвертый пациент с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571738181_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_65002b37ecf773242be128e1aa8851e1.jpg
РИА Новости

В Еврейской автономной области умер четвертый пациент с COVID-19

14:14 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи в "желтой зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК , 2 июн - РИА Новости. Четвертый пациент с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция" скончался в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.
"Женщина, 64 года, умерла в инфекционной больнице, куда поступила по линии скорой помощи с тяжёлой пневмонией. У неё было много сопутствующих заболеваний, включая сахарный диабет. COVID-19 подтвержденный", - сообщили в пресс-службе.
По данным областного правительства, на вечер вторника в регионе зарегистрировано 318 заболевших COVID-19, из них выздоровели 229, умерли четверо. В инфекционном госпитале в Биробиджане и в Облученской районной больнице находятся 45 заболевших, 40 человек лечатся на дому.
Коечный фонд для больных с COVID-19 заполнен на 42,2% - занято 76 мест из 180.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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