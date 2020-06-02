Роспотребнадзор рассказал об очаге COVID-19 в интернате под Саратовом

"Всего обследовано 155 человек, у 101 человека подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции: 19 человек персонала, остальные - проживающие. Должна отметить, что у 79 человек - 12 человек персонала и 67 проживающих - заболевание протекает в бессимптомной форме", - сказала Матвеева во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.