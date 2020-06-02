Роспотребнадзор рассказал об очаге COVID-19 в интернате под Саратовом

САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. У 79 из 101 заразившегося коронавирусной инфекцией в Адоевщинском психоневрологическом интернате в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области заболевание протекает бессимптомно, сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
В минсоцтруда области ранее сообщили, что среди сотрудников и постояльцев интерната с 28 по 31 мая выявили 102 заболевших COVID-19, из них 14 человек госпитализированы, у остальных заболевание протекает бессимптомно. Губернатор Валерий Радаев потребовал детально разобраться и установить причины массового заражения COVID-19 в интернате. По данным Роспотребнадзора, инфекцию могла занести в интернат медработник, у которой COVID-19 выявили к концу 14-дневной смены. СК начал проверку по факту массового заражения в стационарном учреждении.
"Всего обследовано 155 человек, у 101 человека подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции: 19 человек персонала, остальные - проживающие. Должна отметить, что у 79 человек - 12 человек персонала и 67 проживающих - заболевание протекает в бессимптомной форме", - сказала Матвеева во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Она уточнила, что в психоневрологическом интернате в Вязовке проживают 124 постояльца и работает 31 сотрудник.
"Первый случай заболевания выявлен среди персонала, затем еще четыре случая. После их регистрации было принято решение протестировать всех пребывающих в интернате", - пояснила Матвеева.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин, после того как очаги COVID-19 были выявлены в двух ПНИ - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в Черкасском интернате возбудили уголовное дело о халатности.
Всего в области лабораторно подтверждены 3269 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровели 1288.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.