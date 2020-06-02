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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T14:40
https://ria.ru/20200602/1572347398.html
ЦИК призвал партии направлять наблюдателей на голосование по поправкам
https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_c9f7dba29ada2375011d1ad6d19fb30e.jpg
РИА Новости

ЦИК призвал партии направлять наблюдателей на голосование по поправкам

14:09 02.06.2020 (обновлено: 14:40 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование
Голосование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала партии и общественные организации направлять наблюдателей на голосование по поправкам в конституцию.
"Чем больше будет наблюдателей, чем лучше общественная палата сработает, чем более активно будут партии, общественные организации, движения, которые будут направлять (наблюдателей), тем выше степень общественного контроля. Мы только в этом заинтересованы… Мы свою волю выразили политическую, мы заинтересованы, чтобы везде они были, представляли разные там альтернативные взгляды… Но все будет зависеть от того, как это будет сделано", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
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Памфилова отметила большой интерес к голосованию по Конституции
Она также напомнила о соглашении, подписанном с волонтерами конституции. "Это еще солидная армия… они заработали очень большой авторитет… заслужили очень большое доверие людей преклонного возраста, которым они приносили лекарства и продукты питания... Они как раз-таки нам в помощь", - добавила председатель ЦИК.
Памфилова призвала региональные комиссии использовать в соответствии с подписанным соглашением помощь волонтеров для различных видов взаимодействий с избирателями.
Глава ЦИК также сказал, что наблюдателей на участках общероссийского голосования по поправкам будет достаточно даже с учётом голосования в течение семи дней.
Как ранее заявляла Памфилова, те, граждане, которые по тем или иным причинам не смогут проголосовать 1 июля, получат возможность отдать свой голос в течение шести дней до этой даты.
"Мы предполагаем, что наблюдателей будет много, в их числе волонтеры тоже. Мы не предполагаем, что один и тот же наблюдатель будет ходить семь дней как на работу, скорее всего, они будут меняться, исходя из своих графиков, возможностей. Я думаю, что общественные палаты, организации, партии, которые направляют их, если они заинтересованы, чтобы все проходило чисто, это будет саморегулирующийся вопрос, их право и их дело", - сказала Памфилова журналистам.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
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