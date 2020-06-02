ЦИК призвал партии направлять наблюдателей на голосование по поправкам

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Председатель ЦИК Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала партии и общественные организации направлять наблюдателей на голосование по поправкам в конституцию.

"Чем больше будет наблюдателей, чем лучше общественная палата сработает, чем более активно будут партии, общественные организации, движения, которые будут направлять (наблюдателей), тем выше степень общественного контроля. Мы только в этом заинтересованы… Мы свою волю выразили политическую, мы заинтересованы, чтобы везде они были, представляли разные там альтернативные взгляды… Но все будет зависеть от того, как это будет сделано", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она также напомнила о соглашении, подписанном с волонтерами конституции. "Это еще солидная армия… они заработали очень большой авторитет… заслужили очень большое доверие людей преклонного возраста, которым они приносили лекарства и продукты питания... Они как раз-таки нам в помощь", - добавила председатель ЦИК.

Памфилова призвала региональные комиссии использовать в соответствии с подписанным соглашением помощь волонтеров для различных видов взаимодействий с избирателями.

Глава ЦИК также сказал, что наблюдателей на участках общероссийского голосования по поправкам будет достаточно даже с учётом голосования в течение семи дней.

Как ранее заявляла Памфилова, те, граждане, которые по тем или иным причинам не смогут проголосовать 1 июля, получат возможность отдать свой голос в течение шести дней до этой даты.