Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T15:00
https://ria.ru/20200602/1572347374.html
Медведев считает, что дистанционный формат занятости будет востребован
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570184560_0:0:3021:1699_1036x0_80_0_0_342e4ba8e8e3de769dd4102a0b88c949.jpg
РИА Новости

Медведев считает, что дистанционный формат занятости будет востребован

14:09 02.06.2020 (обновлено: 15:00 02.06.2020)
175
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что дистанционный формат занятости будет востребован и после эпидемии коронавируса.
Фракция ЕР в Госдуме подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
Как уточнили в пресс-службе ЕР, все замечания, высказанные в ходе обсуждения, будут учтены при доработке законопроекта. Ожидается, что в первом чтении он может быть принят уже в весеннюю сессию.
"Очевидно, многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания высокой стадии эпидемии, окончания пандемии", - сказал Медведев на онлайн-совещании, посвященном совершенствованию трудового законодательства.
По его данным, примерно четверть предприятий планируют оставить на удаленной работе не менее 20% сотрудников.
Дистанционная занятость, заметил Медведев, стала активно применяться и на государственной службе, он считает, что совещания и мероприятия в цифровом формате также будут востребованы в дальнейшем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Удаленное рабочее место
27 мая, 12:21
ЕР предложила установить график звонков работникам на удаленке
0000118
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Удаленный режим работы
В Трудовом кодексе появится положение о комбинированной занятости
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Минкомсвязь будет информировать россиян о полагающихся им льготах
Дмитрий Медведев
Медведев: многие компании захотели оставить часть сотрудников на удаленке
Президент РСПП Александр Шохин
В РСПП поддерживают идею внесения проекта поправок в ТК в Госдуму в июне
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ изучает информацию о бессимптомных носителях COVID-19
Дмитрий Медведев
Пандемия обострила многие вопросы трудового права, заявил Медведев
Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков
Участники парада на Красной площади будут тренироваться в масках
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
Медведев поддержал идею широкого обсуждения изменений в Трудовой кодекс
Логотип партии Единая Россия
"Единая Россия" подготовила проект о поправках в Трудовой кодекс
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков
ФНПР предложила создать рабочую группу по трудовому законодательству
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов
Фракция ЕР готова к обсуждению изменений в Трудовой кодекс об удаленке
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Нацплан по экономике предполагает упрощение корпоративных отношений
Парикмахер приглашает клиента на стрижку в одной парикмахерских Симферополя
Ограничения по COVID-19 готовы смягчить 35 регионов
Избрание меры пресечения Алексею Барышникову, захватившему отделение банка в Москве
Обвиняемый в захвате отделения Альфа-банка попросил прощения у Бузовой
Сотрудник автовокзала проводит дезинфекцию автобуса
Люди уже не откажутся от масок полностью, считает эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
Лента новостейМолния