Медведев считает, что дистанционный формат занятости будет востребован

Фракция ЕР в Госдуме подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.

Как уточнили в пресс-службе ЕР, все замечания, высказанные в ходе обсуждения, будут учтены при доработке законопроекта. Ожидается, что в первом чтении он может быть принят уже в весеннюю сессию.

"Очевидно, многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания высокой стадии эпидемии, окончания пандемии", - сказал Медведев на онлайн-совещании, посвященном совершенствованию трудового законодательства.

По его данным, примерно четверть предприятий планируют оставить на удаленной работе не менее 20% сотрудников.

Дистанционная занятость, заметил Медведев, стала активно применяться и на государственной службе, он считает, что совещания и мероприятия в цифровом формате также будут востребованы в дальнейшем.