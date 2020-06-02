Храм Христа Спасителя и Елоховский собор уточнили расписание богослужений

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове, которые открыли двери для прихожан во вторник, уточнили расписание богослужений.

Так, на сайте храма Христа Спасителя указано, что до 6 июня богослужения будут совершаться только утром в Преображенской церкви (нижнем храме): в 06.30 утреня и в 08.00 литургия. "6 июня утром - родительская суббота (день поминовения усопших – ред.), а в 17 часов пройдет всенощное бдение – уже в Храме Христа спасителя", - сообщили РИА Новости в храме.

Воскресную литургию совершат в 09.30 также в верхнем храме, пояснили в церкви. Верхний храм будет открыт для посещения ежедневно с 10 до 17 часов.

В Богоявленском кафедральном соборе Москвы службы будут проходить дважды в день – в 8 утра (исповедь в 07.30) и в 17 вечера, следует из расписания на сайте храма.

В обоих храмах, как сообщили на вахтах, прихожан обязали носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию – для этого на полу нанесена специальная разметка. "Утром 2 июня людей было немного, все уместились", - подытожили в храмах.

В понедельник Московская патриархия сообщила, что по согласованию с городскими властями 6 июня в Москве откроются храмы Русской православной церкви. Исключение сделано для Кафедрального соборного храма Христа Спасителя и Богоявленского кафедрального собора в Елохове, которые стали пускать верующих 2 июня. При этом доступ во все столичные храмы осуществляется "с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости храма (1 человек на 4 квадратных метра)".

Русская православная церковь 7 июня отметит один из важнейших праздников - Пятидесятницу, или день Святой Троицы. Традиционно и в праздник Троицы, и на родительскую субботу, которую отмечают накануне, в храмы приходит много людей.