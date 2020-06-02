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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:07
https://ria.ru/20200602/1572347227.html
Макрон заявил, что открытие кафе свидетельствует о счастливых днях
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571485991_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bde1b28467c7fe8ca84cf4aaf7c3b09b.jpg
РИА Новости

Макрон заявил, что открытие кафе свидетельствует о счастливых днях

14:07 02.06.2020
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© REUTERS / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости. Открытие кафе и ресторанов во Франции после долгого простоя из-за коронавируса свидетельствует о "возвращении счастливых дней", заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Во вторник на всей территории страны в рамках ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19, впервые с 14 марта для посетителей открылись кафе и рестораны.
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Вчера, 12:58
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"Открытие кафе, отелей и ресторанов знаменует возвращение счастливых дней! Никакого сомнения в том, что французы придут туда, чтобы вновь обрести эту часть французского духа, нашей культуры и нашего искусства жить", - написал глава государства в своем аккаунте в сети Twitter.
Он отметил, что "в эту трудную пору государство продолжит оказывать поддержку этому сектору".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронФранцияВ мире
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