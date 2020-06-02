Макрон заявил, что открытие кафе свидетельствует о счастливых днях

ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости. Открытие кафе и ресторанов во Франции после долгого простоя из-за коронавируса свидетельствует о "возвращении счастливых дней", заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Во вторник на всей территории страны в рамках ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19, впервые с 14 марта для посетителей открылись кафе и рестораны.
"Открытие кафе, отелей и ресторанов знаменует возвращение счастливых дней! Никакого сомнения в том, что французы придут туда, чтобы вновь обрести эту часть французского духа, нашей культуры и нашего искусства жить", - написал глава государства в своем аккаунте в сети Twitter.
La réouverture des cafés, hôtels et restaurants signe le retour des jours heureux ! Nul doute que les Français seront là pour retrouver cette part de l’esprit français, de notre culture et de notre art de vivre. En ces temps difficiles, l'État continuera à soutenir ce secteur.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2020
Он отметил, что "в эту трудную пору государство продолжит оказывать поддержку этому сектору".
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