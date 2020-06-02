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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:05
https://ria.ru/20200602/1572347098.html
В США за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1036x0_80_0_0_ad5452c9a83ec985e7e1bda5c69f5d2a.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса

14:05 02.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Свыше 21 тысячи случаев заражения COVID-19 выявили в США за сутки, еще 784 человека скончались, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, медики в США за последние 24 часа зафиксировали 21 188 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 20 007. В понедельник также сообщали о 605 жертвах коронавируса в США.
Как сообщает университет Хопкинса, за все время в США выявили 1 811 277 случаев заражения коронавирусом. Скончались свыше 105 тысяч пациентов с COVID-19, выздоровели более 458 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире, по данным университета, составляет 6 289 259, за все время скончались почти 376 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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