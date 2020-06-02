В США за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Свыше 21 тысячи случаев заражения Свыше 21 тысячи случаев заражения COVID-19 выявили в США за сутки, еще 784 человека скончались, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, медики в США за последние 24 часа зафиксировали 21 188 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 20 007. В понедельник также сообщали о 605 жертвах коронавируса в США.

Как сообщает университет Хопкинса, за все время в США выявили 1 811 277 случаев заражения коронавирусом. Скончались свыше 105 тысяч пациентов с COVID-19, выздоровели более 458 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире, по данным университета, составляет 6 289 259, за все время скончались почти 376 тысяч человек.