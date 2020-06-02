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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:03
https://ria.ru/20200602/1572346964.html
В Кузбассе оценили ситуацию с тестированием на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Кузбассе оценили ситуацию с тестированием на коронавирус

14:03 02.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 июн - РИА Новости. Кузбасс по количеству тестирований на коронавирус, проводимых в сутки на 100 тысяч населения, опережает норматив, данный министерством здравоохранения РФ, сообщил в ходе пресс-конференции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Мы имеем лучшие показатели по количеству заболевших на 100 тысяч (населения – ред.)… Мы создали 11 лабораторий, мы вышли уже на сегодня на проведение около 4 тысяч тестов сутки… Даже больше норматива Минздрава - 130 тестов в сутки на 100 тысяч человек. У нас - 138", - сказал Цивилев.
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Губернатор добавил, что на данный момент в Кузбассе планируется внедрить тестирование на антитела к коронавирусу. "Мы готовимся уже к следующему этапу - на антитела, мы доведем в ближайшие дни и эту методику до совершенства", – сказал Цивилев.
Он отметил, что в регион завезли порядка 2 тысяч экспресс-тестов, которые будут использоваться для тестирования работников здравоохранения и пациентов, поступающих в больницы. "Чтобы быстро, на первом этапе, можно было протестировать (пациента) и сразу определиться, кто под угрозой COVID и кто по какому маршруту должен идти", - подытожил Цивилев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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