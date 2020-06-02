В Кузбассе оценили ситуацию с тестированием на коронавирус

КЕМЕРОВО, 2 июн - РИА Новости. Кузбасс по количеству тестирований на Кузбасс по количеству тестирований на коронавирус , проводимых в сутки на 100 тысяч населения, опережает норматив, данный министерством здравоохранения РФ, сообщил в ходе пресс-конференции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

"Мы имеем лучшие показатели по количеству заболевших на 100 тысяч (населения – ред.)… Мы создали 11 лабораторий, мы вышли уже на сегодня на проведение около 4 тысяч тестов сутки… Даже больше норматива Минздрава - 130 тестов в сутки на 100 тысяч человек. У нас - 138", - сказал Цивилев.

Губернатор добавил, что на данный момент в Кузбассе планируется внедрить тестирование на антитела к коронавирусу. "Мы готовимся уже к следующему этапу - на антитела, мы доведем в ближайшие дни и эту методику до совершенства", – сказал Цивилев.

Он отметил, что в регион завезли порядка 2 тысяч экспресс-тестов, которые будут использоваться для тестирования работников здравоохранения и пациентов, поступающих в больницы. "Чтобы быстро, на первом этапе, можно было протестировать (пациента) и сразу определиться, кто под угрозой COVID и кто по какому маршруту должен идти", - подытожил Цивилев.