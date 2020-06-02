На дорогах Москвы выросло количество автомобилей в день открытия ТЦ

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Москве в первый день работы магазинов и торговых центров на дорогах было на 210 тысяч машин, или 8,5%, больше, чем неделей ранее, сообщили РИА Новости в столичном центре организации дорожного движения.
С 1 июня в столице стартовал второй этап смягчения ограничений, заработали непродовольственные магазины, часть предприятий сферы бытовых услуг и торговые центры.
"Количество машин на дорогах Москвы каждый день растёт. За вчерашний день, 1 июня, по дорогам Москвы передвигалось 2,68 миллиона автомобилей. По сравнению с прошлым понедельником количество машин вчера было больше на 210 тысяч. Увеличивающееся количество машин, а также дождь негативно сказываются на загруженности дорог: так, вчера первый раз за весь период повышенной готовности в вечерний час пик было 6 баллов", - сообщили в ЦОДД.
В центре добавили, что в утренний час пик в понедельник и вторник наблюдались пробки в 4 балла.