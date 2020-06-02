На дорогах Москвы выросло количество автомобилей в день открытия ТЦ

С 1 июня в столице стартовал второй этап смягчения ограничений, заработали непродовольственные магазины, часть предприятий сферы бытовых услуг и торговые центры.

В центре добавили, что в утренний час пик в понедельник и вторник наблюдались пробки в 4 балла.