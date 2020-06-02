В Минздраве оценили эффективность кварцевых ламп в борьбе с COVID-19

"Кварцевые лампы открытого и закрытого типов эффективно уничтожают коронавирус и другие вирусы и бактерии в воздухе помещений, а лампы открытого типа — еще и на различных поверхностях. Лампы могут использоваться гражданами в домах и квартирах при условии соблюдения правил безопасности (защита глаз)", — говорится в сообщении.