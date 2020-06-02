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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:54
https://ria.ru/20200602/1572346857.html
В Минздраве оценили эффективность кварцевых ламп в борьбе с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572359919_233:451:3072:2048_1036x0_80_0_0_2520872775d5cb190b108ae3696f132e.jpg
РИА Новости

В Минздраве оценили эффективность кварцевых ламп в борьбе с COVID-19

14:00 02.06.2020 (обновлено: 16:54 02.06.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОбработка кварцевой лампой в помещении салона красоты
Обработка кварцевой лампой в помещении салона красоты
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Кварцевые лампы эффективно уничтожают коронавирус, их можно устанавливать дома, но с соблюдением правил безопасности, цитирует портал стопкоронавирус.рф ответ Минздрава в своем телеграм-канале.
"Кварцевые лампы открытого и закрытого типов эффективно уничтожают коронавирус и другие вирусы и бактерии в воздухе помещений, а лампы открытого типа — еще и на различных поверхностях. Лампы могут использоваться гражданами в домах и квартирах при условии соблюдения правил безопасности (защита глаз)", — говорится в сообщении.
Однако дезинфекцию воздуха целесообразно проводить в медицинских организациях, а в домашних условиях основными мерами профилактики инфекций будут регулярное проветривание и влажная уборка, уточнили в Минздраве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Корона на спад идёт, а они только вспомнили про старый добрый кварц...
2 июня, 14:07
PWPinter Wafloo
420202
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