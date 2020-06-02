В Минздраве оценили эффективность кварцевых ламп в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Кварцевые лампы эффективно уничтожают коронавирус, их можно устанавливать дома, но с соблюдением правил безопасности, цитирует портал стопкоронавирус.рф ответ Минздрава в своем телеграм-канале.
"Кварцевые лампы открытого и закрытого типов эффективно уничтожают коронавирус и другие вирусы и бактерии в воздухе помещений, а лампы открытого типа — еще и на различных поверхностях. Лампы могут использоваться гражданами в домах и квартирах при условии соблюдения правил безопасности (защита глаз)", — говорится в сообщении.
Однако дезинфекцию воздуха целесообразно проводить в медицинских организациях, а в домашних условиях основными мерами профилактики инфекций будут регулярное проветривание и влажная уборка, уточнили в Минздраве.
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