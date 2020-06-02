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2020-06-02T13:57
https://ria.ru/20200602/1572346573.html
Журналисты "Эха Москвы" подали жалобу о воспрепятствовании деятельности
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РИА Новости

Журналисты "Эха Москвы" подали жалобу о воспрепятствовании деятельности

13:57 02.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтудия радиостанции "Эхо Москвы". 23 октября 2017
Студия радиостанции Эхо Москвы. 23 октября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев после их задержания 29 мая подали жалобу в Следственный комитет РФ о воспрепятствовании журналистской деятельности и ущемлении СМИ, сообщил главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов.
Венедиктов 28 мая сообщил РИА Новости о задержании Фельгенгауэр из-за пикета у здания ГУВД в поддержку арестованного на 15 суток коллеги Ильи Азара. Сведения о своем задержании также подтвердил главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, отметив, что вместе с ним задержан и Плющев. Вечером Смирнов рассказал, что его и пятерых других журналистов, находившихся с ним в одном отделе, отпустили. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что в этот день при задержании Фельгенгауэр и Плющев находились на месте как обычные граждане.
На следующий день, 29 мая, появились сообщения о повторном задержании Фельгенгауэр и Плющева у здания ГУВД. Тогда Венедиктов отметил, что они были на журналистском задании, предъявили редакционные удостоверения, электронные пропуска и паспорта. Позже в пятницу Фельгенгауэр в своем Twitter сообщила, что журналистов уже отпустили. "Отпустили нас. Без протокола", - написала она.
"Сегодня, 2 июня, журналисты "Эха Москвы" подали жалобу в Следственный комитет о воспрепятствовании журналисткой деятельности и ущемлении СМИ, а также просят провести проверку законности действий сотрудников полиции", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что 29 мая Фельгенгауэр и Плющев были задержаны у Петровки, 38 в Москве во время выполнения редакционного задания — освещения одиночных пикетов.
"Они соблюдали социальную дистанцию, а также санитарные нормы — были надеты защитные маски и перчатки", - отметил главред "Эха".
Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
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Татьяна ФельгенгауэрВладимир Соловьев (телеведущий)Александр ПлющевСледственный комитет России (СК РФ)Эхо Москвы (радиостанция)Алексей Венедиктов (журналист)Медиа - ОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
В Америку пускай едут там освещают.. Им там расскажут о свободе слова..
2 июня, 14:03
Алексей Алекс
2710102
Таких не задерживать, а закрывать нужно навсегда.
2 июня, 14:02
zzelip999
2601003
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