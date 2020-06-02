Журналисты "Эха Москвы" подали жалобу о воспрепятствовании деятельности

Венедиктов 28 мая сообщил РИА Новости о задержании Фельгенгауэр из-за пикета у здания ГУВД в поддержку арестованного на 15 суток коллеги Ильи Азара . Сведения о своем задержании также подтвердил главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов , отметив, что вместе с ним задержан и Плющев. Вечером Смирнов рассказал, что его и пятерых других журналистов, находившихся с ним в одном отделе, отпустили. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что в этот день при задержании Фельгенгауэр и Плющев находились на месте как обычные граждане.

На следующий день, 29 мая, появились сообщения о повторном задержании Фельгенгауэр и Плющева у здания ГУВД. Тогда Венедиктов отметил, что они были на журналистском задании, предъявили редакционные удостоверения, электронные пропуска и паспорта. Позже в пятницу Фельгенгауэр в своем Twitter сообщила, что журналистов уже отпустили. "Отпустили нас. Без протокола", - написала она.

"Сегодня, 2 июня, журналисты "Эха Москвы" подали жалобу в Следственный комитет о воспрепятствовании журналисткой деятельности и ущемлении СМИ, а также просят провести проверку законности действий сотрудников полиции", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что 29 мая Фельгенгауэр и Плющев были задержаны у Петровки, 38 в Москве во время выполнения редакционного задания — освещения одиночных пикетов.

"Они соблюдали социальную дистанцию, а также санитарные нормы — были надеты защитные маски и перчатки", - отметил главред "Эха".