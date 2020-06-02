В Мордовии умер еще один пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина с Пожилой мужчина с коронавирусом скончался в Мордовии, он страдал ишемической болезнью сердца, сообщает оперштаб республики.

Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались 12 пациентов с COVID-19.

"Новый летальный случай пациента с COVID-19 зарегистрирован в Мордовии. Скончался мужчина 78 лет с диагнозом "двусторонняя вирусная пневмония" и подтвержденным коронавирусом. Пациент также страдал хроническими заболеваниями – ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, сахарным диабетом и гипертонической болезнью", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Мордовии зарегистрировано 39 новых случаев коронавируса. "Подавляющее большинство из них – в Рузаевском районе (29 человек), по три случая зарегистрировано в Дубенском и Чамзинском районах, по два – в Ардатовском, по одному – в Саранске и Зубово-Полянском районе", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что среди новых выявленных больных много пожилых людей: 15 человек старше 60 лет, самой старшей из них 80 лет. Всего в республике зафиксировано 1970 заболевших коронавирусом.