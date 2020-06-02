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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:56
https://ria.ru/20200602/1572346520.html
В Мордовии умер еще один пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Мордовии умер еще один пациент с коронавирусом

13:56 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина с коронавирусом скончался в Мордовии, он страдал ишемической болезнью сердца, сообщает оперштаб республики.
Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались 12 пациентов с COVID-19.
"Новый летальный случай пациента с COVID-19 зарегистрирован в Мордовии. Скончался мужчина 78 лет с диагнозом "двусторонняя вирусная пневмония" и подтвержденным коронавирусом. Пациент также страдал хроническими заболеваниями – ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, сахарным диабетом и гипертонической болезнью", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Мордовии зарегистрировано 39 новых случаев коронавируса. "Подавляющее большинство из них – в Рузаевском районе (29 человек), по три случая зарегистрировано в Дубенском и Чамзинском районах, по два – в Ардатовском, по одному – в Саранске и Зубово-Полянском районе", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что среди новых выявленных больных много пожилых людей: 15 человек старше 60 лет, самой старшей из них 80 лет. Всего в республике зафиксировано 1970 заболевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика МордовияЗдоровье - ОбществоРузаевский районСаранск
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