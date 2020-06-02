Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T13:55
https://ria.ru/20200602/1572346443.html
Суд в Москве отклонил иск на 23 миллиарда рублей к Promsvyaz Capital
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564594716_0:0:3004:1690_1036x0_80_0_0_4d6b2868a2c2abb86f5a598fbdcb0b2d.jpg
РИА Новости

Суд в Москве отклонил иск на 23 миллиарда рублей к Promsvyaz Capital

13:55 02.06.2020
281
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск признанной банкротом компании "Промсвязькапитал" о взыскании около 23 миллиардов рублей с ее материнской компании – нидерландской Promsvyaz Capital B.V. (PSC), через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали Промсвязьбанк.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, конкурсный управляющий истца Рафаэль Сайдашев требовал взыскать долг по двум займам, которые "Промсвязькапитал" в 2016 году выдал ответчику. Однако ранее эти два договора займа были признаны недействительными в деле о банкротстве "Промсвязькапитала", и суд уже обязал нидерландскую компанию вернуть займодавцу 20 миллиардов рублей.
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
27 февраля, 13:32
Cуд в Москве подтвердил снятие ареста с самолета Дмитрия Ананьева
Займы на 10 миллиардов рублей каждый были выданы в апреле и ноябре 2016 года на 10 лет под ключевую ставку ЦБ. На тот момент доля PSC в АО "Промсвязькапитал" составляла почти 92%. С весны 2018 года (к тому времени ПСБ уже был взят на санацию Центробанком) PSC перестала выплачивать проценты по займам. В июле 2019 года "Промсвязькапитал" предъявил иск о досрочном погашении займов с процентами.
"Промсвязькапитал" в группе Ананьевых занимался привлечением финансов через выпуск ценных бумаг. Арбитражный суд Москвы в августе 2018 года признал компанию банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. На момент подачи ликвидатором заявления о банкротстве в суд общая кредиторская задолженность по денежным обязательствам, срок исполнения которых наступил, составляла 20 миллиардов рублей.
В деле о банкротстве "Промсвязькапитала" ПСБ как кредитор оспорил договоры займов с PSC. По мнению банка, они были заключены в период несостоятельности займодавца с целью причинения вреда кредиторам. Первая инстанция отклонила иск ПСБ, однако Девятый арбитражный апелляционный суд в марте удовлетворил требования, признал сделки недействительными и применил последствия их недействительности, взыскав с PSC 20 миллиардов рублей. Сайдашев во вторник просил суд отложить слушания до рассмотрения кассации, но судья Елена Давледьянова ходатайство отклонила.
По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ. Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.
Верховный суд
7 февраля, 11:40
ВС оставил в силе арест активов Ананьевых по иску на 282 млрд рублей
114001
Обсудить 1
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ПромсвязьбанкАлексей АнаньевМоскваЭкономика
Рекомендуем
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков
Суд повторно рассмотрит ходатайство о продлении ареста Рауфу Арашукову
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Верховный суд отправил на пересмотр "золотой" спор ФНС с "Красцветметом"
Молоток в зале судебных заседаний
Квалификационная коллегия разрешила СК возбудить дела против шести судей
Студия радиостанции Эхо Москвы. 23 октября 2017
Журналисты "Эха Москвы" подали жалобу о воспрепятствовании деятельности
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Посол России в Австрии прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
Глава МИД Японии прокомментировал идею расширения G7
Сотрудник ФСБ
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
Баннер с логотипом Польской нефтяной и газовой компании PGNiG
"Газпром" обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши
Кадр видео, опубликованного на сайте E1.RU, на котором запечатлен погибший при задержании житель Екатеринбурга
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Момент нападения мужчины на кассира заправки в Москве попал на видео
Момент нападения мужчины на кассира заправки в Москве попал на видео
Сирийские дети на КПП закидали камнями военный патруль США
Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне
Автомобиль Следственного комитета РФ
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Фермер, сыровар Олег Сирота перед началом парламентских слушаний в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики
Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны
Задержанный по подозрению в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
Лента новостейМолния