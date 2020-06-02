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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T13:52
https://ria.ru/20200602/1572346182.html
В ЦИК показали экипировку членов УИК при голосовании на дому
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572351910_0:9:882:505_1036x0_80_0_0_ec27f12996a3aa9292854d441235ba56.jpg
РИА Новости

В ЦИК показали экипировку членов УИК при голосовании на дому

13:52 02.06.2020
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© РИА Новости / Елена КоробейниковаЗащитный костюм членов избиркома, которые будут выезжать для голосования на дому
Защитный костюм членов избиркома, которые будут выезжать для голосования на дому
© РИА Новости / Елена Коробейникова
Защитный костюм членов избиркома, которые будут выезжать для голосования на дому
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Члены участковой комиссии при голосовании по поправкам в конституцию на дому будут одеты в защитные халаты, перчатки, маски, также лицо будет защищать специальный пластиковый экран, передаёт корреспондент РИА Новости с презентации модели избирательных участков в ЦИК.
"Он заходит на лестничную площадку, надевает такой лёгкий халат, в удобной обуви", - объяснила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам
Она также добавила, что у члена комиссии обязательно будет маска, перчатки и специальный защитный экран.
Также присутствующим продемонстрировали полную процедуру голосования на дому с учётом всех санитарных ограничений.
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