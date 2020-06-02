В ЦИК показали экипировку членов УИК при голосовании на дому

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Члены участковой комиссии при голосовании по поправкам в конституцию на дому будут одеты в защитные халаты, перчатки, маски, также лицо будет защищать специальный пластиковый экран, передаёт корреспондент РИА Новости с презентации модели избирательных участков в ЦИК.