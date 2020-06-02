В ЦИК показали экипировку членов УИК при голосовании на дому

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Члены участковой комиссии при голосовании по поправкам в конституцию на дому будут одеты в защитные халаты, перчатки, маски, также лицо будет защищать специальный пластиковый экран, передаёт корреспондент РИА Новости с презентации модели избирательных участков в ЦИК.
"Он заходит на лестничную площадку, надевает такой лёгкий халат, в удобной обуви", - объяснила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она также добавила, что у члена комиссии обязательно будет маска, перчатки и специальный защитный экран.
Также присутствующим продемонстрировали полную процедуру голосования на дому с учётом всех санитарных ограничений.
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