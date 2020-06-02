ВОЗ изучает информацию о бессимптомных носителях COVID-19

ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирной организации здравоохранения необходимо больше информации, чтобы понять, являются ли бессимптомные носители COVID-19 значительной угрозой в распространении заболевания, заявила на брифинге во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.