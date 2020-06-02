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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:50
https://ria.ru/20200602/1572345957.html
ВОЗ изучает информацию о бессимптомных носителях COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1036x0_80_0_0_8051c5a5cee56456bef01de804601300.jpg
РИА Новости

ВОЗ изучает информацию о бессимптомных носителях COVID-19

13:49 02.06.2020 (обновлено: 13:50 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирной организации здравоохранения необходимо больше информации, чтобы понять, являются ли бессимптомные носители COVID-19 значительной угрозой в распространении заболевания, заявила на брифинге во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
"Миссия ВОЗ, которая побывала в Ухане, заявила, что бессимптомные люди не являются значительными двигателями распространения пандемии. Было много мнений на этот счет, и мы хотим получить больше информации на этот счет со всего мира", - сказала Харрис.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Маргарет ХаррисКоронавирусыХубэйЗдоровье - ОбществоВОЗКитайУханьВ мире
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