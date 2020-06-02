Военный врач рассказал об испытании вакцины от коронавируса

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Участие военных вирусологов в испытании вакцины от Участие военных вирусологов в испытании вакцины от COVID-19 позволит значительно сократить время на ее создание, заявил РИА Новости полковник медицинской службы в отставке кандидат медицинских наук Борис Гергоков.

Во вторник в Минобороны сообщили, что испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ. Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня.

"Четкая военная организация, большой научный потенциал, ресурсы, которыми в настоящее время обладает Минобороны, позволят значительно сократить время на создание вакцины от COVID-19. Военные вирусологи являются одними из самых квалифицированных в России", - заявил Гергоков.

Эксперт напомнил, что российские военные врачи в последнее время участвуют в разработке различных медицинских технологий и вакцин, в том числе генно-инженерных вакцин лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины.