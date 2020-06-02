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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:48
https://ria.ru/20200602/1572345675.html
Военный врач рассказал об испытании вакцины от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569672139_0:0:3086:1737_1036x0_80_0_0_2b326fd909db97f7488fa78f78c018a2.jpg
РИА Новости

Военный врач рассказал об испытании вакцины от коронавируса

13:47 02.06.2020 (обновлено: 13:48 02.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник НИИ в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Участие военных вирусологов в испытании вакцины от COVID-19 позволит значительно сократить время на ее создание, заявил РИА Новости полковник медицинской службы в отставке кандидат медицинских наук Борис Гергоков.
Во вторник в Минобороны сообщили, что испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ. Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
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"Четкая военная организация, большой научный потенциал, ресурсы, которыми в настоящее время обладает Минобороны, позволят значительно сократить время на создание вакцины от COVID-19. Военные вирусологи являются одними из самых квалифицированных в России", - заявил Гергоков.
Эксперт напомнил, что российские военные врачи в последнее время участвуют в разработке различных медицинских технологий и вакцин, в том числе генно-инженерных вакцин лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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