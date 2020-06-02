Итальянский посол оценил ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Улучшение пандемической ситуации в Улучшение пандемической ситуации в Италии и России позволяет с оптимизмом смотреть на вторую половину 2020 года, говорится в обращении итальянского посла в РФ Паскуале Терраччано по случаю Дня Итальянской Республики.

"Текущий кризис пандемии, охвативший весь мир, не позволяет нам в этом году организовать традиционные торжества по случаю Дня Республики. Не только вследствие выполнения распоряжений российских властей о защите здоровья граждан, но также и прежде всего в знак уважения к более 35 тысячам жертв пандемии в Италии и России", - сказал посол в видеообращении по случаю национального праздника - Дня Итальянской Республики, который отмечается 2 июня.

Он отметил, что в такое сложное время та солидарность и тот дух национального единства, которые сплотили итальянцев как на родине, так и за ее пределами, вызывает глубокое восхищение.

"Хочу отдельно сказать о дружественности и солидарности со стороны органов государственной власти РФ, проявленных в ходе пандемического кризиса как на благо итальянцев, находящихся в России, формы поддержки которых оказались ценными и решающими для многих из них, так и непосредственно на территории Италии посредством поставки санитарных материалов и организации гуманитарной миссии, которая принесла огромную пользу северным регионами нашей страны", - напомнил Терраччано.

Он также выразил уверенность, что народы обеих стран смогут продемонстрировать не меньшую дружественность и солидарность, прежде всего продолжая соблюдать нормы российского законодательства и режим общественной безопасности, необходимые для противодействия распространению инфекции в стране.

"Постепенное улучшение пандемической ситуации в Италии и России позволяет нам вновь с оптимизмом смотреть на вторую половину 2020 года. Я пока не могу предоставить вам точной информации о сроках возобновления регулярного воздушного сообщения между Италией и РФ и снятия запретов на въезд иностранцев в эту страну… Тем не менее, могу заверить вас, что мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить возвращение на родину всех соотечественников, которым необходимо вернуться", - отметил дипломат.

С 2000 года Италия официально отмечает День Республики. Этот национальный праздник приурочен к событиям 2 июня 1946 года, когда был проведен конституционный референдум, по результатам которого женщины получили право голоса, а страна стала республикой.