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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:43
https://ria.ru/20200602/1572345324.html
Итальянский посол оценил ситуацию с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/48/1555334851_0:303:2899:1934_1036x0_80_0_0_2deb9db61d9b66fe32a4c5aa824b2eda.jpg
РИА Новости

Итальянский посол оценил ситуацию с коронавирусом

13:43 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Улучшение пандемической ситуации в Италии и России позволяет с оптимизмом смотреть на вторую половину 2020 года, говорится в обращении итальянского посла в РФ Паскуале Терраччано по случаю Дня Итальянской Республики.
"Текущий кризис пандемии, охвативший весь мир, не позволяет нам в этом году организовать традиционные торжества по случаю Дня Республики. Не только вследствие выполнения распоряжений российских властей о защите здоровья граждан, но также и прежде всего в знак уважения к более 35 тысячам жертв пандемии в Италии и России", - сказал посол в видеообращении по случаю национального праздника - Дня Итальянской Республики, который отмечается 2 июня.
Он отметил, что в такое сложное время та солидарность и тот дух национального единства, которые сплотили итальянцев как на родине, так и за ее пределами, вызывает глубокое восхищение.
"Хочу отдельно сказать о дружественности и солидарности со стороны органов государственной власти РФ, проявленных в ходе пандемического кризиса как на благо итальянцев, находящихся в России, формы поддержки которых оказались ценными и решающими для многих из них, так и непосредственно на территории Италии посредством поставки санитарных материалов и организации гуманитарной миссии, которая принесла огромную пользу северным регионами нашей страны", - напомнил Терраччано.
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Он также выразил уверенность, что народы обеих стран смогут продемонстрировать не меньшую дружественность и солидарность, прежде всего продолжая соблюдать нормы российского законодательства и режим общественной безопасности, необходимые для противодействия распространению инфекции в стране.
"Постепенное улучшение пандемической ситуации в Италии и России позволяет нам вновь с оптимизмом смотреть на вторую половину 2020 года. Я пока не могу предоставить вам точной информации о сроках возобновления регулярного воздушного сообщения между Италией и РФ и снятия запретов на въезд иностранцев в эту страну… Тем не менее, могу заверить вас, что мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить возвращение на родину всех соотечественников, которым необходимо вернуться", - отметил дипломат.
С 2000 года Италия официально отмечает День Республики. Этот национальный праздник приурочен к событиям 2 июня 1946 года, когда был проведен конституционный референдум, по результатам которого женщины получили право голоса, а страна стала республикой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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