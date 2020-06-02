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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-02T14:02
https://ria.ru/20200602/1572345160.html
Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572275445_0:0:3276:1843_1036x0_80_0_0_ac4f2578a29e45cd60a479d3571faabd.jpg
РИА Новости

Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки

13:41 02.06.2020 (обновлено: 14:02 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры США
Денежные купюры США
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала на 78,73 копейки, до 72,4909 рубля.
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" снижался до 68,57 рубля, курс евро — до 76,68 рубля.
Таким образом, российская валюта отыграла свои потери после 6 марта, когда распалась предыдущая сделка ОПЕК+.
Августовский фьючерс на нефть Brent растет на 2,71% — до 39,36 доллара за баррель и уже подскакивал до 39,55 доллара — максимума с 6 марта. Чтобы отыграть все потери, нефть должна преодолеть уровень в 45,18 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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