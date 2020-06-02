Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала на 78,73 копейки, до 72,4909 рубля.
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" снижался до 68,57 рубля, курс евро — до 76,68 рубля.
Таким образом, российская валюта отыграла свои потери после 6 марта, когда распалась предыдущая сделка ОПЕК+.
Августовский фьючерс на нефть Brent растет на 2,71% — до 39,36 доллара за баррель и уже подскакивал до 39,55 доллара — максимума с 6 марта. Чтобы отыграть все потери, нефть должна преодолеть уровень в 45,18 доллара за баррель.