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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:37
https://ria.ru/20200602/1572344987.html
В Краснодарском крае умерли три пациента с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1036x0_80_0_0_8aa0e0f0987f33c78bcd2082107aa07b.jpg
РИА Новости

В Краснодарском крае умерли три пациента с COVID-19

13:37 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Трое человек с диагнозом "коронавирус" скончались в больницах Краснодара, сообщает региональный оперативный штаб.
По данным властей, общее количество инфицированных коронавирусом на Кубани с начала пандемии достигло 3987 человек, из них 2842 пациента уже излечились. За последние сутки COVID-19 был подтвержден у 79 человек.
"В Краснодарском крае скончались три пациента с коронавирусом. Двое мужчин и женщина пожилого возраста умерли в больницах кубанской столицы", - сообщил оперштаб во вторник.
Отмечается, что 69-летняя женщина заболела 6 мая, с 26 мая она находилась в инфекционной больнице на аппарате ИВЛ. У пациентки были диагностированы пневмония, острая дыхательная и сердечная недостаточность. Несмотря на все принятые меры, спасти женщину не удалось. Мужчина 84 лет ушел из жизни в горбольнице №3. Коронавирусная инфекция привела к развитию у него двусторонней полисегментарной пневмонии с тяжелым течением, при этом пациент страдал заболеваниями легких, сердца и почек. Такая же пневмония на фоне коронавируса была диагностирована у 77-летнего жителя, который 18 мая поступил в краевую больницу №2, у этого пациента было несколько хронических заболеваний.
Всего, по данным оперштаба, с начала пандемии в Краснодарском крае умерли 36 человек с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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