В Краснодарском крае умерли три пациента с COVID-19

По данным властей, общее количество инфицированных коронавирусом на Кубани с начала пандемии достигло 3987 человек, из них 2842 пациента уже излечились. За последние сутки COVID-19 был подтвержден у 79 человек.

Отмечается, что 69-летняя женщина заболела 6 мая, с 26 мая она находилась в инфекционной больнице на аппарате ИВЛ. У пациентки были диагностированы пневмония, острая дыхательная и сердечная недостаточность. Несмотря на все принятые меры, спасти женщину не удалось. Мужчина 84 лет ушел из жизни в горбольнице №3. Коронавирусная инфекция привела к развитию у него двусторонней полисегментарной пневмонии с тяжелым течением, при этом пациент страдал заболеваниями легких, сердца и почек. Такая же пневмония на фоне коронавируса была диагностирована у 77-летнего жителя, который 18 мая поступил в краевую больницу №2, у этого пациента было несколько хронических заболеваний.