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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-03T03:11
https://ria.ru/20200602/1572344913.html
ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам
https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_c9f7dba29ada2375011d1ad6d19fb30e.jpg
РИА Новости

ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам

13:36 02.06.2020 (обновлено: 03:11 03.06.2020)
110841
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
"Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?", - так сформулирован вопрос.
Участник голосования должен поставить отметку в одном из расположенных ниже квадратиков с вариантами ответа "да" или "нет".
Голосование состоится 1 июля.
© Фото : страница Кремлевского пула РИА в TwitterОбразец бюллетеня для голосования по Конституции РФ
Образец бюллетеня для голосования по Конституции РФ
© Фото : страница Кремлевского пула РИА в Twitter
Образец бюллетеня для голосования по Конституции РФ
1452212644977
Обсудить 164
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
Против!
2 июня, 14:08
Леонид Самошенко
62114044103
Да! Одобряю.
2 июня, 13:43
Алина Эн
1478215368
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