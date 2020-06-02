ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
"Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?", - так сформулирован вопрос.
Участник голосования должен поставить отметку в одном из расположенных ниже квадратиков с вариантами ответа "да" или "нет".
Голосование состоится 1 июля.
© Фото : страница Кремлевского пула РИА в TwitterОбразец бюллетеня для голосования по Конституции РФ
Образец бюллетеня для голосования по Конституции РФ