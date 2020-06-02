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2020-06-02T13:35
https://ria.ru/20200602/1572344825.html
Посол России надеется на возобновление авиасообщения с Австрией к августу
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РИА Новости

Посол России надеется на возобновление авиасообщения с Австрией к августу

13:35 02.06.2020
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© Фото предоставлено Посольством России в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото предоставлено Посольством России в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
ВЕНА, 2 июн - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский выразил надежду, что в июле - начале августа можно рассчитывать на возобновление авиасообщения между Россией и Австрией.
Австрия с 17 марта приостановила авиасообщение с Россией из-за ситуации с коронавирусом.
"Надеюсь, что в июле или начале августа можно будет рассчитывать на возобновление авиасообщения. Хотя я и не уверен, что это сразу же будет возможно в прежнем объеме. Например, у "Аэрофлота" в день было четыре рейса в Вену. Если получится начать с одного рейса в день, соответственно, семи рейсов в неделю, можно было бы говорить о важном позитивном развитии", - заявил посол в рамках онлайн-мероприятия, организованного Австрийско-российским обществом дружбы в Вене.
Австрийская Austrian Airlines ранее заявила о возобновлении с 15 июня регулярных рейсов в 27 городов Европы, с 22 июня самолеты авиакомпании начнут также летать в Киев и Милан.
Власти Австрии ранее продлили до 14 июня запрет авиасообщения с Россией, Украиной, Китаем, Ираном, Италией, Францией, Испанией, Великобританией и Нидерландами, а с 22 мая также включили в этот список Белоруссию.
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