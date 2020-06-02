Жозеп Боррель не располагает данными по хакерской атаке против Германии

БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не располагает данными по хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия подозревает россиянина, поэтому не может комментировать этот вопрос.
"Что касается российских хакерских атак, то я не располагаю никакой информацией, которую могу вам предоставить на данной стадии", - сказал Боррель, отвечая на вопрос журналистов о возможном введении санкций по этому делу против россиян.
Ранее МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестага в апреле-мае 2015 года. Германия считает, что есть "веские свидетельства", что Бадин был сотрудником ГРУ на момент атаки, однако не обнародовала эти свидетельства. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке.