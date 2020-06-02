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2020-06-02T13:34
https://ria.ru/20200602/1572344777.html
Жозеп Боррель не располагает данными по хакерской атаке против Германии
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РИА Новости

Жозеп Боррель не располагает данными по хакерской атаке против Германии

13:34 02.06.2020
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© REUTERS / Francois LenoirПредставитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
© REUTERS / Francois Lenoir
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не располагает данными по хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия подозревает россиянина, поэтому не может комментировать этот вопрос.
"Что касается российских хакерских атак, то я не располагаю никакой информацией, которую могу вам предоставить на данной стадии", - сказал Боррель, отвечая на вопрос журналистов о возможном введении санкций по этому делу против россиян.
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Ранее МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестага в апреле-мае 2015 года. Германия считает, что есть "веские свидетельства", что Бадин был сотрудником ГРУ на момент атаки, однако не обнародовала эти свидетельства. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
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Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
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Жозеп БоррельСергей ЛавровМИД ГерманииГлавное разведывательное управление РФГерманияБерлин (город)В мире
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