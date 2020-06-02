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2020-06-02T13:35
https://ria.ru/20200602/1572344661.html
Совфед одобрил законопроект о праве переводить споры в российские суды
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РИА Новости

Совфед одобрил законопроект о праве переводить споры в российские суды

13:32 02.06.2020 (обновлено: 13:35 02.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон о праве россиян-фигурантов зарубежных санкционных списков переводить споры из иностранных судов в российские.
Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
В целях защиты прав указанных лиц на полноценное судебное разбирательство предусматривается, что иск к ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения их имущества в России.
В законе уточняется, что к компетенции арбитражных судов РФ относятся дела по спорам с участием граждан, в отношении которых применяются меры ограничительного характера иностранным государством, государственным объединением, союзом или государственным учреждением иностранного государства; споры между россиянином и иностранцем, если их основанием являются ограничительные меры, введенные иностранным государством, объединением, союзом или госучреждением иностранного государства в отношении граждан РФ и российских юридических лиц.
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Также лицо, в отношении которого инициировано разбирательство в иностранном суде, вправе обратиться в арбитражный суд субъекта РФ по месту его нахождения или жительства с заявлением о запрете инициировать или продолжать такое разбирательство в иностранном суде, международном арбитраже, находящемся за пределами территории России.
Со своей стороны, Арбитражный суд РФ на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения по требованию заявителя вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с лица, в отношении которого вынесен запрет инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном арбитраже за пределами России на случай неисполнения им судебного акта, размер взыскания не должен превышать размера исковых требований, предъявленных в иностранном суде, международном арбитраже и понесенных стороной спора судебных расходов.
2010002
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РоссияСовет Федерации РФПолитика
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