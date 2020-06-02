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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-02T13:45
https://ria.ru/20200602/1572344633.html
Курс рубля восстановился до уровня начала марта
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:240:3077:1971_1036x0_80_0_0_b67d52c2a7bc8f6238f9f5261b90063b.jpg
РИА Новости

Курс рубля восстановился до уровня начала марта

13:32 02.06.2020 (обновлено: 13:45 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рубль отыграл все потери после 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+: курс доллара опускался ниже 68,595 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.19 мск вторника снижался на 61 копейку - до 68,61 рубля и уже опускался до 68,57 рубля, курс евро - на 27 копейки, до 76,68 рубля.
Логотип доллара на табло пункта обмена валют
Вчера, 10:07
Курс доллара впервые с марта упал ниже 69 рублей
Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,71% - до 39,36 доллара за баррель и уже подскакивал до 39,55 доллара – максимума с 6 марта. Однако, чтобы нефтяным котировкам отыграть все потери, понесенные после развала сделки ОПЕК+, надо преодолеть уровень в 45,18 доллара за баррель.
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
Вчера, 08:30Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цены на нефть растут в ожидании решений ОПЕК+
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКМосковская биржаBrentЭкономика
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