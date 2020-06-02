В Челябинске более десяти медработников заразились коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн - РИА Новости. Более 10 медработников и 6 водителей скорой медицинской помощи в Более 10 медработников и 6 водителей скорой медицинской помощи в Челябинске заразились COVID-19 , заражение произошло не только на работе, но и в семьях, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе горздрава.

По данным горздрава, на 7 подстанциях скорой медицинской помощи Челябинска работают 900 сотрудников.

"Пятнадцать человек (медработников, включая 2 совместителей) находятся на больничном в связи с выявленным у них COVID-19. Заболевание выявлено по результатам анализов, их проведено 771 за май. Отметим, что заболевание у 2/3 из них протекает без симптомов. Из 395 водителей станции скорой медицинской помощи за апрель-май 20 человек были отстранены от работы как контактные по COVID-19, из них у 6 диагноз подтвержден", - говорится в сообщении.

Все случаи заражения COVID-19 как сотрудников медорганизаций, так и водителей и прочих работников расследуются совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, уточняется в сообщении.

По данным горздрава, заражение работников произошло не только в связи с исполнением служебных обязанностей, но и во внутрисемейных и иных контактах.

"Дополнительно сообщаем, что с 28 мая, согласно приказу главного врача станции скорой медицинской помощи, медицинским работникам во время выезда запрещено находиться в кабине с водителем. Таким образом, мы минимизируем контакты между нашими сотрудниками, которые и так находятся в группе риска", - добавляет пресс-служба.

По данным минздрава региона, на утро 2 июня в Челябинской области подтверждены 3242 случая заболевания COVID-19 (110 новых случаев ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 58 человек, всего 1394 пациента выздоровели и выписаны из больниц.