Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:30
https://ria.ru/20200602/1572344527.html
В Челябинске более десяти медработников заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Челябинске более десяти медработников заразились коронавирусом

13:30 02.06.2020
147
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн - РИА Новости. Более 10 медработников и 6 водителей скорой медицинской помощи в Челябинске заразились COVID-19, заражение произошло не только на работе, но и в семьях, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе горздрава.
По данным горздрава, на 7 подстанциях скорой медицинской помощи Челябинска работают 900 сотрудников.
"Пятнадцать человек (медработников, включая 2 совместителей) находятся на больничном в связи с выявленным у них COVID-19. Заболевание выявлено по результатам анализов, их проведено 771 за май. Отметим, что заболевание у 2/3 из них протекает без симптомов. Из 395 водителей станции скорой медицинской помощи за апрель-май 20 человек были отстранены от работы как контактные по COVID-19, из них у 6 диагноз подтвержден", - говорится в сообщении.
Все случаи заражения COVID-19 как сотрудников медорганизаций, так и водителей и прочих работников расследуются совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, уточняется в сообщении.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
По данным горздрава, заражение работников произошло не только в связи с исполнением служебных обязанностей, но и во внутрисемейных и иных контактах.
"Дополнительно сообщаем, что с 28 мая, согласно приказу главного врача станции скорой медицинской помощи, медицинским работникам во время выезда запрещено находиться в кабине с водителем. Таким образом, мы минимизируем контакты между нашими сотрудниками, которые и так находятся в группе риска", - добавляет пресс-служба.
По данным минздрава региона, на утро 2 июня в Челябинской области подтверждены 3242 случая заболевания COVID-19 (110 новых случаев ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 58 человек, всего 1394 пациента выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧелябинскЧелябинская область
Рекомендуем
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
На Урале СК завел дело об истязании женщиной девочки, взятой под опеку
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция проверит инцидент с мужчиной на каблуках в челябинском магазине
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано
Итальянский посол оценил ситуацию с коронавирусом
Метрополитен-опера
Метрополитен опера отменила осенний сезон
Место разлива топлива в Норильске
Росприроднадзор оценил толщину слоя нефти на реке после ЧП в Норильске
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Пассажирский самолет в небе
Между Волгоградом и Новосибирском появился прямой авиарейс
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приамурье задержали чиновника за махинацию на шесть миллионов рублей
Машина скорой помощи
В Мордовии умер еще один пациент с коронавирусом
Города России. Челябинск
Челябинские власти отменили карантин для приезжих из Москвы и Петербурга
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Краснодарском крае умерли три пациента с COVID-19
Момент нападения мужчины на кассира заправки в Москве попал на видео
Момент нападения мужчины на кассира заправки в Москве попал на видео
Челябинск
В Челябинской области 23 человека пройдут карантин после приезда из США
Сотрудник НИИ в лаборатории
Военный врач рассказал об испытании вакцины от коронавируса
Тест на коронавирус
Роспотребнадзор рассказал об очаге COVID-19 в интернате под Саратовом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
Лента новостейМолния