Стороны конфликта в Ливии согласились возобновить переговоры о перемирии

КАИР, 2 июн - РИА Новости. Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) заявила во вторник, что стороны конфликта в стране согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5).
"Миссия ООН по поддержке в Ливии приветствует то, что Правительство национального согласия (ПНС) и Ливийская национальная армия согласились возобновить переговоры о перемирии в соответствии с проектом соглашения, представленного ООН сторонам во время переговоров военного комитета (5+5) 23 февраля", - говорится в полученном РИА Новости заявлении миссии.
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Дипломаты надеются, что перемирие будет реализовано не только на словах, а переговоры позволят достигнуть также гуманитарного перемирия, чтобы дать шанс властям сосредоточить усилия на борьбе с последствиями коронавируса.
"ООН надеется на начало нового раунда переговоров, которые состоятся через видеоконференцию в связи с новыми обстоятельствами", - говорится в заявлении. Миссия поблагодарила все страны, приложившие усилия для возобновления межливийских переговоров.
В Женеве проходили переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального единства и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии. Переговоры шли под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля. Саламе в марте покинул свой пост, исполняющей обязанности спецпредставителя по Ливии была назначена американка Стефани Турко Уильямс.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.