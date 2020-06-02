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2020-06-02T13:28
https://ria.ru/20200602/1572344344.html
Стороны конфликта в Ливии согласились возобновить переговоры о перемирии
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РИА Новости

Стороны конфликта в Ливии согласились возобновить переговоры о перемирии

13:28 02.06.2020
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
Военнослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
КАИР, 2 июн - РИА Новости. Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) заявила во вторник, что стороны конфликта в стране согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5).
"Миссия ООН по поддержке в Ливии приветствует то, что Правительство национального согласия (ПНС) и Ливийская национальная армия согласились возобновить переговоры о перемирии в соответствии с проектом соглашения, представленного ООН сторонам во время переговоров военного комитета (5+5) 23 февраля", - говорится в полученном РИА Новости заявлении миссии.
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"ООН надеется на начало нового раунда переговоров, которые состоятся через видеоконференцию в связи с новыми обстоятельствами", - говорится в заявлении. Миссия поблагодарила все страны, приложившие усилия для возобновления межливийских переговоров.
В Женеве проходили переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального единства и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии. Переговоры шли под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля. Саламе в марте покинул свой пост, исполняющей обязанности спецпредставителя по Ливии была назначена американка Стефани Турко Уильямс.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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