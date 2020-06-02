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2020-06-02T13:27
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Минздрав Татарстана проверит видео, где сотрудник скорой пинает мужчину
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РИА Новости

Минздрав Татарстана проверит видео, где сотрудник скорой пинает мужчину

13:27 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Минздрав и прокуратура Татарстана проводят проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором сотрудник скорой помощи, прибывшей по вызову к лежащему на земле мужчине, несколько раз пинает его.
Видео было опубликовано в сообществе "В Казани поймут" соцсети "ВКонтакте" вечером в понедельник. "Увидел лежачего мужчину на земле, вызвал 112, приехала скорая, попинала его, после приехала полиция и, закинув его в "бобик", увезла", - подписал ролик автор, поставив вопрос о допустимости такого отношения к пациентам со стороны медперсонала.

"В настоящее время ведется проверка", - сказал РИА Новости представитель минздрава Татарстана.

В прокуратуре республики агентству также сообщили, что занимаются проверкой по данному факту совместно с минздравом.
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КазаньПроисшествия
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