Минздрав Татарстана проверит видео, где сотрудник скорой пинает мужчину

КАЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Минздрав и прокуратура Татарстана проводят проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором сотрудник скорой помощи, прибывшей по вызову к лежащему на земле мужчине, несколько раз пинает его.
Видео было опубликовано в сообществе "В Казани поймут" соцсети "ВКонтакте" вечером в понедельник. "Увидел лежачего мужчину на земле, вызвал 112, приехала скорая, попинала его, после приехала полиция и, закинув его в "бобик", увезла", - подписал ролик автор, поставив вопрос о допустимости такого отношения к пациентам со стороны медперсонала.
"В настоящее время ведется проверка", - сказал РИА Новости представитель минздрава Татарстана.
В прокуратуре республики агентству также сообщили, что занимаются проверкой по данному факту совместно с минздравом.