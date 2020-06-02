Минздрав Татарстана проверит видео, где сотрудник скорой пинает мужчину

КАЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Минздрав и прокуратура Татарстана проводят проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором сотрудник скорой помощи, прибывшей по вызову к лежащему на земле мужчине, несколько раз пинает его.