Ж/д сообщение с Мурманском могут перевести на альтернативную ветку

Глава региона сообщил, что железная дорога, пролет моста которой обрушился в понедельник – пока единственная до запуска мегапроекта с мурманским транспортным узлом. Он подчеркнул, что проблема с подмытой опорой была выявлена заблаговременно, что позволило остановить движение пассажирских и грузовых поездов на этом участке. На сегодняшний день пассажирские перевозки на этом участке осуществляются автобусами.