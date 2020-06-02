Ж/д сообщение с Мурманском могут перевести на альтернативную ветку

МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Железнодорожное сообщение с Мурманском, прерванное из-за обрушения пролета железнодорожного моста, может быть переведено на альтернативную ветку после ее запуска в рамках проекта Мурманского транспортного узла, заявил губернатор области Андрей Чибис в эфире телеканала "Россия 24".
В понедельник обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. В результате обрушения никто не пострадал. По этой ветке в столицу Заполярья доставлялись грузы, шли пассажирские поезда. Для пассажиров организована перевозка автобусами от Мурманска до станции Выходной и в обратном направлении. По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело.
Глава региона сообщил, что железная дорога, пролет моста которой обрушился в понедельник – пока единственная до запуска мегапроекта с мурманским транспортным узлом. Он подчеркнул, что проблема с подмытой опорой была выявлена заблаговременно, что позволило остановить движение пассажирских и грузовых поездов на этом участке. На сегодняшний день пассажирские перевозки на этом участке осуществляются автобусами.
"Что касается решения проблемы, мы ускоренными темпами приступаем к устройству полотна в 5,7 километра в рамках строительства альтернативной ветки по проекту "Мурманский транспортный узел", для этого там запущены соответствующие работы, все ресурсы РЖД, подрядчика по проекту … сейчас мобилизованы... Мы надеемся и делаем все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить железнодорожное сообщение", - сказал Чибис.
Он отметил, что надеется на то, что сообщение с Мурманском будет восстановлено до конца июня, все специалисты, делают все необходимое, чтобы максимально эти срок сжать.