Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T14:54
https://ria.ru/20200602/1572344007.html
Итальянская правоцентристская оппозиция устроила акцию протеста в Риме
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572347165_0:583:1512:1434_1036x0_80_0_0_6cc7b58971f66691effa51e5e66b5875.jpg
РИА Новости

Итальянская правоцентристская оппозиция устроила акцию протеста в Риме

13:23 02.06.2020 (обновлено: 14:54 02.06.2020)
570
© РИА Новости / Александр ЛогуновИтальянская правоцентристская оппозиция устроила массовую акцию протеста в центре Рима
Итальянская правоцентристская оппозиция устроила массовую акцию протеста в центре Рима
© РИА Новости / Александр Логунов
РИМ, 2 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Представители итальянской правоцентристской оппозиции устроили шествие по одной из крупных улиц Рима с требованиями увеличить государственную поддержку населения на фоне спада экономики из-за эпидемии коронавируса и провести досрочные выборы в стране.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, акция протеста против мер властей прошла в национальный Праздник республики и, вопреки заявленному, не отвечала первоначальным планам относительно численности и мер социального дистанцирования. Ее проведению также не помешал остающийся в силе запрет на массовые мероприятия.
Вид города Рима
Вчера, 11:22
Италия отмечает Праздник Республики без традиционного парада
"Мы пришли сюда, чтобы решить проблемы многочисленных итальянцев, о которых забыло правительство. Пока средства из Евросоюза ещё не прибыли, семьи и предприятия остаются в отчаянии", - заявил корреспонденту РИА Новости лидер партии "Лига" , бывший вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Вместо с союзниками из партий "Вперёд, Италия" и "Братья Италии" он возглавил колонну демонстрантов, которые несли итальянский триколор, растянувшийся на всю ширину улицы. По словам организаторов акции, длина полотна достигла 500 метров.
© РИА Новости / Александр ЛогуновИтальянская правоцентристская оппозиция устроила массовую акцию протеста в центре Рима
Итальянская правоцентристская оппозиция устроила массовую акцию протеста в центре Рима
© РИА Новости / Александр Логунов
Итальянская правоцентристская оппозиция устроила массовую акцию протеста в центре Рима
Шествие, которое сопровождалось пением гимна Италии и скандированием "Выборы! Выборы!", началось с крупной площади Пьяцца-дель-Пополо и завершилось на одном из перекрёстков торговой Виа-дель-Корсо. Там для Сальвини, лидера "Братьев Италии" Джорджи Мелони и вице-президента "Вперед, Италии" Антонио Таяни была организована площадка для заявлений для прессы.
Несмотря на то, что лидеры оппозиции планировали ограничить число участников акции тремя сотнями человек и обещали обеспечить соблюдение дистанции между ними, на практике мероприятие превратилось в шествие толпы без каких-то защитных мер. Лидеры правоцентристов, в рядах которых отсутствовал председатель "Вперёд, Италии" Сильвио Берлускони, охотно общались с активистами, делали с ними селфи, а освещавшие акцию журналисты впервые за долгое время почувствовали на себе подобие давки.
Отдыхающие в одном из парков Милана
29 мая, 11:27Распространение нового коронавируса
В Италии под угрозой находятся до миллиона рабочих мест
210122
Обсудить 2
Антонио ТаяниМаттео СальвиниЕвросоюзИталияВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
Глава дипломатии ЕС прокомментировал смерть афроамериканца Флойда в США
Памятник солдатам и матросам Конфедерации в американском городе Бирмингем в штате Алабама
В американском Бирмингеме решили демонтировать памятник конфедератам
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
Глава МИД Японии прокомментировал идею расширения G7
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
МИД прокомментировал слова Трампа об устаревшей "Большой семерке"
Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано
Итальянский посол оценил ситуацию с коронавирусом
Вид города Рима
Италия отмечает Праздник Республики без традиционного парада
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Хакеры опубликовали личные данные Болсонару и его семьи
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
Жозеп Боррель не располагает данными по хакерской атаке против Германии
Вид на улицы Женевы
Швейцария оставит пока закрытой границу с Италией из-за угрозы COVID-19
Серфер на пляже в Болгарии
Болгария назвала страны, туристы из которых уже могут посещать курорты
Бывшие корабли ВМС Украины в Севастополе
В Госдуме призвали убрать корабли ВМС Украины из Севастополя
Заседание Совета Федерации РФ
Совет Федерации одобрил закон о поддержке самозанятых
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Сотрудники полиции на одной из улиц во время акции протеста
На улицы Орландо вышли более двух тысяч протестующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
Лента новостейМолния