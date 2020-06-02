Итальянская правоцентристская оппозиция устроила акцию протеста в Риме

РИМ, 2 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Представители итальянской правоцентристской оппозиции устроили шествие по одной из крупных улиц Рима с требованиями увеличить государственную поддержку населения на фоне спада экономики из-за эпидемии коронавируса и провести досрочные выборы в стране.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, акция протеста против мер властей прошла в национальный Праздник республики и, вопреки заявленному, не отвечала первоначальным планам относительно численности и мер социального дистанцирования. Ее проведению также не помешал остающийся в силе запрет на массовые мероприятия.
"Мы пришли сюда, чтобы решить проблемы многочисленных итальянцев, о которых забыло правительство. Пока средства из Евросоюза ещё не прибыли, семьи и предприятия остаются в отчаянии", - заявил корреспонденту РИА Новости лидер партии "Лига" , бывший вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Вместо с союзниками из партий "Вперёд, Италия" и "Братья Италии" он возглавил колонну демонстрантов, которые несли итальянский триколор, растянувшийся на всю ширину улицы. По словам организаторов акции, длина полотна достигла 500 метров.
© РИА Новости / Александр ЛогуновИтальянская правоцентристская оппозиция устроила массовую акцию протеста в центре Рима
Итальянская правоцентристская оппозиция устроила массовую акцию протеста в центре Рима
Шествие, которое сопровождалось пением гимна Италии и скандированием "Выборы! Выборы!", началось с крупной площади Пьяцца-дель-Пополо и завершилось на одном из перекрёстков торговой Виа-дель-Корсо. Там для Сальвини, лидера "Братьев Италии" Джорджи Мелони и вице-президента "Вперед, Италии" Антонио Таяни была организована площадка для заявлений для прессы.
Несмотря на то, что лидеры оппозиции планировали ограничить число участников акции тремя сотнями человек и обещали обеспечить соблюдение дистанции между ними, на практике мероприятие превратилось в шествие толпы без каких-то защитных мер. Лидеры правоцентристов, в рядах которых отсутствовал председатель "Вперёд, Италии" Сильвио Берлускони, охотно общались с активистами, делали с ними селфи, а освещавшие акцию журналисты впервые за долгое время почувствовали на себе подобие давки.