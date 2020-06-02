Итальянская правоцентристская оппозиция устроила акцию протеста в Риме

Как передаёт корреспондент РИА Новости, акция протеста против мер властей прошла в национальный Праздник республики и, вопреки заявленному, не отвечала первоначальным планам относительно численности и мер социального дистанцирования. Ее проведению также не помешал остающийся в силе запрет на массовые мероприятия.

Вместо с союзниками из партий "Вперёд, Италия" и "Братья Италии" он возглавил колонну демонстрантов, которые несли итальянский триколор, растянувшийся на всю ширину улицы. По словам организаторов акции, длина полотна достигла 500 метров.

Несмотря на то, что лидеры оппозиции планировали ограничить число участников акции тремя сотнями человек и обещали обеспечить соблюдение дистанции между ними, на практике мероприятие превратилось в шествие толпы без каких-то защитных мер. Лидеры правоцентристов, в рядах которых отсутствовал председатель "Вперёд, Италии" Сильвио Берлускони, охотно общались с активистами, делали с ними селфи, а освещавшие акцию журналисты впервые за долгое время почувствовали на себе подобие давки.