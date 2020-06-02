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2020-06-02T14:00
https://ria.ru/20200602/1572343979.html
МИД прокомментировал слова Трампа об устаревшей "Большой семерке"
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РИА Новости

МИД прокомментировал слова Трампа об устаревшей "Большой семерке"

13:22 02.06.2020 (обновлено: 14:00 02.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Идея Дональда Трампа расширить состав участников заседаний G7 верна, но не обеспечивает по-настоящему универсального формата, заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Для начала отмечу, что мы отфиксировали высказывание президента США о том, что он считает "Семерку" в ее нынешнем виде "очень устаревшей группой стран", "не отражающей должным образом происходящее в мире". С таким подходом согласны", — сказала дипломат.

По словам Захаровой, позиция Москвы по этому поводу известна: нельзя "решать вопросы мировой политики и экономики в рамках эксклюзивных клубов западных стран". Однако, например, без участия Пекина едва ли возможно "реализовать серьезные начинания глобального значения", добавила представитель ведомства.
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Кроме того, отметила Захарова, уже существует эффективный и хорошо себя зарекомендовавший формат — G20, где представлены и G7, и БРИКС, "и в целом ведущие центры экономического роста и политического влияния всего мира, а не только одной его части".
На прошлой неделе Трамп отложил проведение саммита G7 до сентября и объявил о намерении пригласить туда Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
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Мария ЗахароваG7Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Наши опять по делу прокомментировали. А тут все, что надо было сказать - это почему США не годится формат G-7, впрочем как и любой другой. США - страна-изгой, в тотальной международной изоляции!
2 июня, 13:44
Jerk Goldman
16510114
Спасибо МИД! Хоть вы работаете на суверенитет России! В отличии от остальных либеральных сектантов в министерствах.
2 июня, 13:29
Алина Эн
2320005
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