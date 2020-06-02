МИД прокомментировал слова Трампа об устаревшей "Большой семерке"

"Для начала отмечу, что мы отфиксировали высказывание президента США о том, что он считает "Семерку" в ее нынешнем виде "очень устаревшей группой стран", "не отражающей должным образом происходящее в мире". С таким подходом согласны", — сказала дипломат.

По словам Захаровой, позиция Москвы по этому поводу известна: нельзя "решать вопросы мировой политики и экономики в рамках эксклюзивных клубов западных стран". Однако, например, без участия Пекина едва ли возможно "реализовать серьезные начинания глобального значения", добавила представитель ведомства.

Кроме того, отметила Захарова, уже существует эффективный и хорошо себя зарекомендовавший формат — G20, где представлены и G7, и БРИКС, "и в целом ведущие центры экономического роста и политического влияния всего мира, а не только одной его части".