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2020-06-02T13:20
https://ria.ru/20200602/1572343848.html
МЧС дополнительно проверит детские оздоровительные лагеря в Подмосковье
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1036x0_80_0_0_0fcaa74063f03671d2c0f01cbd2e681b.jpg
РИА Новости

МЧС дополнительно проверит детские оздоровительные лагеря в Подмосковье

13:20 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты государственного пожарного надзора Московской области дополнительно проверят все детские оздоровительные учреждения на соответствие требованиям пожарной безопасности, всего на учете находятся более 470 таких объектов, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Дополнительно в детских оздоровительных учреждениях будут проведены плановые осмотры", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время органами государственного пожарного надзора Подмосковья взят на учет 471 объект, которые планируется задействовать в проведении летней детской оздоровительной кампании текущего года.
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Представитель ведомства отметил, что 355 лагерей планируется организовать при школах без круглосуточного пребывания детей. При этом только у двух из них есть положительное заключение Санэпиднадзора, в соответствии с которым лагерь может быть официально открыт. Из 116 оздоровительных лагерей загородного типа с круглосуточным пребыванием детей только у 49 есть заключение эпидемиологов.
"Сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности в обязательном порядке примут участие в межведомственных комиссиях по приемке детских оздоровительных лагерей. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности проведение внеплановых проверок будет инициировано в органах прокуратуры", - отметил собеседник агентства, добавив, что оздоровительная кампания этого года начнется в Подмосковье не ранее середины лета.
"С учетом опыта прошлых лет при каждом новом заезде детей будет организовано проведение практических тренировок по эвакуации с привлечением сил и средств местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также проведение инструктажей с персоналом и отдыхающими, показные выступления инспекторов ГИМС и акции "Научись плавать" по правилам поведения на воде и оказанию доврачебной помощи", - резюмировал представитель ведомства.
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Распространение нового коронавирусаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Общество
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