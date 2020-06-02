МЧС дополнительно проверит детские оздоровительные лагеря в Подмосковье

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты государственного пожарного надзора Специалисты государственного пожарного надзора Московской области дополнительно проверят все детские оздоровительные учреждения на соответствие требованиям пожарной безопасности, всего на учете находятся более 470 таких объектов, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС

"Дополнительно в детских оздоровительных учреждениях будут проведены плановые осмотры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время органами государственного пожарного надзора Подмосковья взят на учет 471 объект, которые планируется задействовать в проведении летней детской оздоровительной кампании текущего года.

Представитель ведомства отметил, что 355 лагерей планируется организовать при школах без круглосуточного пребывания детей. При этом только у двух из них есть положительное заключение Санэпиднадзора, в соответствии с которым лагерь может быть официально открыт. Из 116 оздоровительных лагерей загородного типа с круглосуточным пребыванием детей только у 49 есть заключение эпидемиологов.

"Сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности в обязательном порядке примут участие в межведомственных комиссиях по приемке детских оздоровительных лагерей. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности проведение внеплановых проверок будет инициировано в органах прокуратуры", - отметил собеседник агентства, добавив, что оздоровительная кампания этого года начнется в Подмосковье не ранее середины лета.