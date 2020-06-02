Оборудование для борьбы с COVID-19 поступило в Коломну

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией поступило в Коломенскую городскую больницу Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.
В данный момент на базе Коломенской больницы действуют два инфекционных отделения для лечения пациентов с COVID-19, в которых находятся более 200 человек.
"Всего в больницу поступило 300 увлажнителей кислорода, 40 электронных тонометров и 30 бесконтактных термометров. Оборудование уже распределили между инфекционными отделениями больницы", - приводятся слова главного врача больницы Олега Митина.
В пресс-службе добавили, что оборудование закуплено по программе губернатора Московской области в рамках национального проекта "Здравоохранение".