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Новости Подмосковья
2020-06-02T13:20
https://ria.ru/20200602/1572343745.html
Оборудование для борьбы с COVID-19 поступило в Коломну
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РИА Новости

Оборудование для борьбы с COVID-19 поступило в Коломну

13:20 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзмерение давления
Измерение давления
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией поступило в Коломенскую городскую больницу Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.
В данный момент на базе Коломенской больницы действуют два инфекционных отделения для лечения пациентов с COVID-19, в которых находятся более 200 человек.
"Всего в больницу поступило 300 увлажнителей кислорода, 40 электронных тонометров и 30 бесконтактных термометров. Оборудование уже распределили между инфекционными отделениями больницы", - приводятся слова главного врача больницы Олега Митина.
В пресс-службе добавили, что оборудование закуплено по программе губернатора Московской области в рамках национального проекта "Здравоохранение".
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Новости ПодмосковьяКоронавирус в РоссииКоломна
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