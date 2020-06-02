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2020-06-02T19:10
https://ria.ru/20200602/1572343568.html
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
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РИА Новости

В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

13:18 02.06.2020 (обновлено: 19:10 02.06.2020)
20041
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Я бы хотел подчеркнуть, что председательство в G7 дает определенные прерогативы… Среди этих прерогатив - возможность направления приглашений, которые отражают приоритеты. Что касается формата, то изменение статуса членства на постоянной основе не является прерогативой председателя G7", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.
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Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
Со своей стороны Боррель отметил, что для ЕС формат G7 является важнейшей многосторонней структурой, в которую входят страны с общими ценностями и общими обязательствами. "Сотрудничество между странами, разделяющими общие ценности, необходимо, особенно в эти сложные, неспокойные времена", - добавил Боррель.
По мнению главы дипломатии ЕС, изменение формата G8 на G7 в 2014 году было обусловлено "выбором России".
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