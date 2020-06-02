В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Я бы хотел подчеркнуть, что председательство в G7 дает определенные прерогативы… Среди этих прерогатив - возможность направления приглашений, которые отражают приоритеты. Что касается формата, то изменение статуса членства на постоянной основе не является прерогативой председателя G7", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
Со своей стороны Боррель отметил, что для ЕС формат G7 является важнейшей многосторонней структурой, в которую входят страны с общими ценностями и общими обязательствами. "Сотрудничество между странами, разделяющими общие ценности, необходимо, особенно в эти сложные, неспокойные времена", - добавил Боррель.
По мнению главы дипломатии ЕС, изменение формата G8 на G7 в 2014 году было обусловлено "выбором России".