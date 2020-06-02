В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

"Я бы хотел подчеркнуть, что председательство в G7 дает определенные прерогативы… Среди этих прерогатив - возможность направления приглашений, которые отражают приоритеты. Что касается формата, то изменение статуса членства на постоянной основе не является прерогативой председателя G7", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.