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2020-06-02T13:15
https://ria.ru/20200602/1572343389.html
Глава Гонконга прибудет в Пекин для обсуждения проекта о нацбезопасности
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РИА Новости

Глава Гонконга прибудет в Пекин для обсуждения проекта о нацбезопасности

13:15 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду прибудет в Пекин для обсуждения с центральными властями законопроекта о национальной безопасности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Гонконга.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга
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"Глава администрации, госпожа Кэрри Лэм завтра (3 июня) посетит Пекин. Центральное правительство выслушает мнение госпожи Лэм относительно законопроекта о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг, который будет разработан ПК ВСНП", - говорится в сообщении.
Лэм отправится в Шэньчжэнь во вторник вечером перед поездкой в Пекин в среду утром и вернется из Пекина в Шэньчжэнь тем же вечером, в Гонконг глава администрации вернется 4 июня.
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Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Законопроект будет предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Кэрри ЛэмДональд ТрампВсекитайское собрание народных представителейПекинГонконгКитайВ мире
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