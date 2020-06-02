Глава Гонконга прибудет в Пекин для обсуждения проекта о нацбезопасности

ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду прибудет в Пекин для обсуждения с центральными властями законопроекта о национальной безопасности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Гонконга.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга

"Глава администрации, госпожа Кэрри Лэм завтра (3 июня) посетит Пекин. Центральное правительство выслушает мнение госпожи Лэм относительно законопроекта о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг, который будет разработан ПК ВСНП", - говорится в сообщении.

Лэм отправится в Шэньчжэнь во вторник вечером перед поездкой в Пекин в среду утром и вернется из Пекина в Шэньчжэнь тем же вечером, в Гонконг глава администрации вернется 4 июня.

Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.