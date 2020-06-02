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Макет Канала имени Москвы установят напротив Северного речного вокзала
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РИА Новости

Макет Канала имени Москвы установят напротив Северного речного вокзала

13:15 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Северного речного вокзала в Москве
Здание Северного речного вокзала в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мини-копию Канала имени Москвы установят на набережной напротив здания Северного речного вокзала до 1 сентября, ручей со шлюзами и подсветкой повторит форму канала по всей длине, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реставрации Северного речного вокзала. По словам заммэра, на объекте работают порядка 1,5 тысячи человек.
"На данном этапе инженерные коммуникации практически проложены, это примерно 4,5 километра водопровода, 3,5 километра канализации, примерно километр водостока, более 15 километров различных кабельных электролиний; освещение смонтировано. На данном этапе ведутся работы по устройству трех фонтанов, в том числе два исторических восстанавливаются; ведутся работы по строительству открытого бассейна с тремя чашами: две для взрослых и одна детская, с навесом; мы забили порядка 170 свай до 32 метров. Детский канал обязательно будет реализован до 1 сентября", - доложил мэру Бирюков.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на набережной напротив здания Северного речного вокзала разместят уменьшенную копию Канала имени Москвы - ручей со шлюзами и подсветкой по всей длине. Дети и взрослые смогут запускать кораблики и ознакомиться со структурой канала.
Заммэра подчеркнул, что на объекте уже выполнена одна из очень сложных работ - возведение причальной стенки. "По решению мэра Москвы проложены кабели в стенке, чтобы корабли работали на электроэнергии, подаваемой с берега, а не за счет своих дизелей. Сделана прокладка канализации для сбора всех стоков от кораблей, которые приходят. Причальная стенка практически готова, осталось примерно 1 250 метров бетонных матов уложить на дно", - сказал он.
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Бирюков добавил, что также ведутся работы по укладке пешеходной части в историческом парке. Кроме того, историческая ограда будет восстановлена строго по архитектурному облику и оригинальным чертежам. Сейчас эти работы выполнены примерно на 40%. "Придерживаемся исторического концепта. Сам по себе парк - тоже памятник, мы должны аккуратно работать, чтобы воссоздать прежний облик", - подчеркнул Собянин.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, реставрационные работы на Северном речном вокзале были начаты в августе 2018 года и должны завершиться в 2020 году. Сначала были проведены первоочередные противоаварийные работы. Наибольшую сложность при проведении работ вызвали нестабильные основания и фундаменты вокзала, которые были усилены инъекционным методом. Также была проведена сложная работа по укреплению несущих конструкций здания: колонн, стен, перекрытий. Затем были начаты работы по воссозданию исторического облика и планировки вокзала с максимальным сохранением оригинальных элементов памятника.
Парк Северного речного вокзала является объектом культурного наследия регионального значения. Он был разбит в 1936-1938 годы по проекту инженера Т. П. Шафранского. В основу планировки парка легла осевая композиция с системой перпендикулярных аллей, характерной для советского садово-паркового искусства 1930-1940-х годов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковСергей СобянинМоскваОбщество
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