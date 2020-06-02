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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T18:47
https://ria.ru/20200602/1572343301.html
Ректор Сеченовского университета заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569167729_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e8e58d0cc07bbaba8b049ab63cc994af.jpg
РИА Новости

Ректор Сеченовского университета заразился коронавирусом

13:14 02.06.2020 (обновлено: 18:47 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРектор Сеченовского университета Петр Глыбочко
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ректор столичного Сеченовского университета Петр Глыбочко заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба вуза.

"В связи с запросами СМИ по поводу заболевания ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, подтверждаем", — говорится в сообщении.

Сейчас ректор находится под наблюдением врачей, ему назначено лечение, состояние оценивается как стабильное, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петр ГлыбочкоОбщество
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