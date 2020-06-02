Ректор Сеченовского университета заразился коронавирусом

"В связи с запросами СМИ по поводу заболевания ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, подтверждаем", — говорится в сообщении.

Сейчас ректор находится под наблюдением врачей, ему назначено лечение, состояние оценивается как стабильное, уточнили в пресс-службе.