Ректор Сеченовского университета заразился коронавирусом

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ректор столичного Сеченовского университета Петр Глыбочко заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба вуза.
"В связи с запросами СМИ по поводу заболевания ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, подтверждаем", — говорится в сообщении.
Сейчас ректор находится под наблюдением врачей, ему назначено лечение, состояние оценивается как стабильное, уточнили в пресс-службе.
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