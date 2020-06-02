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Пандемия внесла коррективы в планы по экспорту оружия, заявил глава ФСВТС
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РИА Новости

Пандемия внесла коррективы в планы по экспорту оружия, заявил глава ФСВТС

13:13 02.06.2020 (обновлено: 13:36 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Распространение коронавируса вносит весьма серьезные коррективы в сроки реализации планов по экспорту российского оружия, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Распространение коронавирусной инфекции в мире вносит весьма серьезные коррективы в сроки реализации действующих перспективных проектов. Правительство большинства стран вынуждены принимать ограничительные меры. Все это потребует гибкой корректировки форм и методов работы. Но мы справимся", - сказал Шугаев в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.
Директор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев
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Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Экономика
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