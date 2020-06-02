Пандемия внесла коррективы в планы по экспорту оружия, заявил глава ФСВТС

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Распространение коронавируса вносит весьма серьезные коррективы в сроки реализации планов по экспорту российского оружия, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Распространение коронавирусной инфекции в мире вносит весьма серьезные коррективы в сроки реализации действующих перспективных проектов. Правительство большинства стран вынуждены принимать ограничительные меры. Все это потребует гибкой корректировки форм и методов работы. Но мы справимся", - сказал Шугаев в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.