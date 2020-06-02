В КБР медсестра умерла от коронавируса

"В госпитале №1 скончалась медицинская сестра – 27-летняя Альбина Бозиева. Она с первых дней работала в госпитале особо опасных инфекций, с честью выполняла свой долг, самоотверженно спасая больных. У нее было 4% поражения легких. С начала заболевания коллеги оказывали ей весь необходимый объем медицинской помощи, но спасти ее жизнь не удалось", - сказал собеседник агентства.