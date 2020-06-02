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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:12
https://ria.ru/20200602/1572343191.html
В КБР медсестра умерла от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В КБР медсестра умерла от коронавируса

13:12 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 2 июн – РИА Новости. Работавшая в госпитале в Нальчике с больными COVID-19 пациентами медсестра заразилась коронавирусом, врачи не смогли спасти ее жизнь, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"В госпитале №1 скончалась медицинская сестра – 27-летняя Альбина Бозиева. Она с первых дней работала в госпитале особо опасных инфекций, с честью выполняла свой долг, самоотверженно спасая больных. У нее было 4% поражения легких. С начала заболевания коллеги оказывали ей весь необходимый объем медицинской помощи, но спасти ее жизнь не удалось", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что это первый медицинский работник в республике, который скончался после заражения при исполнении служебных обязанностей.
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии выразило глубокие соболезнования семье и близким девушки.
В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 2978 подтвержденных случаев COVID-19, в республике скончались 23 пациента с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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