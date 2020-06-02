В КБР медсестра умерла от коронавируса

"В госпитале №1 скончалась медицинская сестра – 27-летняя Альбина Бозиева. Она с первых дней работала в госпитале особо опасных инфекций, с честью выполняла свой долг, самоотверженно спасая больных. У нее было 4% поражения легких. С начала заболевания коллеги оказывали ей весь необходимый объем медицинской помощи, но спасти ее жизнь не удалось", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что это первый медицинский работник в республике, который скончался после заражения при исполнении служебных обязанностей.
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии выразило глубокие соболезнования семье и близким девушки.
В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 2978 подтвержденных случаев COVID-19, в республике скончались 23 пациента с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.