Музеям для начала работы нужно полтора месяца, заявила министр культуры

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российским музеям для возобновления работы потребуется полтора месяца, групповые экскурсии временно придется отложить, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Для того чтобы музей запустился, нам нужно примерно полтора месяца, и конечно, мы немножко повременим с групповыми экскурсиями, которые так привычны и которых так ждут, возможно, и школьники, и любящие путешествовать туристы. Но в первую очередь мы сфокусируемся на приеме индивидуальных туристов, потому что мы должны обеспечить безопасность каждого, кто приходит в наши музеи", - сказала она на брифинге во вторник.