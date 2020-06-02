Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-02T13:18
https://ria.ru/20200602/1572343130.html
Музеям для начала работы нужно полтора месяца, заявила министр культуры
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572342521_0:222:3011:1916_1036x0_80_0_0_71e74f724737d9c74d512e9aa32fa0e0.jpg
РИА Новости

Музеям для начала работы нужно полтора месяца, заявила министр культуры

13:11 02.06.2020 (обновлено: 13:18 02.06.2020)
160
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова . Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российским музеям для возобновления работы потребуется полтора месяца, групповые экскурсии временно придется отложить, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Для того чтобы музей запустился, нам нужно примерно полтора месяца, и конечно, мы немножко повременим с групповыми экскурсиями, которые так привычны и которых так ждут, возможно, и школьники, и любящие путешествовать туристы. Но в первую очередь мы сфокусируемся на приеме индивидуальных туристов, потому что мы должны обеспечить безопасность каждого, кто приходит в наши музеи", - сказала она на брифинге во вторник.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Вчера, 12:59Культура
Власти направили 3,8 миллиарда рублей на поддержку культуры
010003
Обсудить 0
КультураРоссияОльга Любимова
Рекомендуем
Музей-заповедник Царское Село
В России с середины июля откроют музеи
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Власти направили 3,8 миллиарда рублей на поддержку культуры
Метрополитен-опера
Метрополитен опера отменила осенний сезон
Дмитрий Чернышенко
Чернышенко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
В Минтруде отметили необходимость трансформации служб занятости
Парикмахер приглашает клиента на стрижку в одной парикмахерских Симферополя
Ограничения по COVID-19 готовы смягчить 35 регионов
Кафе Две мельницы в Париже
Во Франции вновь открылись кафе с ограничениями по COVID-19
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил ситуацию со снятием ограничений по коронавирусу в регионах
Памятник солдатам и матросам Конфедерации в американском городе Бирмингем в штате Алабама
В американском Бирмингеме решили демонтировать памятник конфедератам
Денис Мацуев
Деятели культуры высказались о постепенном ослаблении режима самоизоляции
Заседание Совета Федерации РФ
Совет Федерации одобрил закон о поддержке самозанятых
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
Ж/д сообщение с Мурманском могут перевести на альтернативную ветку
Серфер на пляже в Болгарии
Болгария назвала страны, туристы из которых уже могут посещать курорты
Санкт-Петербург
В Петербурге число жертв коронавируса достигло 223
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
ЦИК одобрил изменения в порядок проведения голосования по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
Лента новостейМолния