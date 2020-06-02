Музеям для начала работы нужно полтора месяца, заявила министр культуры

"Для того чтобы музей запустился, нам нужно примерно полтора месяца, и конечно, мы немножко повременим с групповыми экскурсиями, которые так привычны и которых так ждут, возможно, и школьники, и любящие путешествовать туристы. Но в первую очередь мы сфокусируемся на приеме индивидуальных туристов, потому что мы должны обеспечить безопасность каждого, кто приходит в наши музеи", - сказала она на брифинге во вторник.