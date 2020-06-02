В Росрыболовстве оценили влияние разлива топлива в Норильске на экобаланс

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Восстановление экологического баланса водной системы, которая пострадала от разлива топлива в Дмитрий Клоков. Восстановление экологического баланса водной системы, которая пострадала от разлива топлива в Норильске , займет десятки лет, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства

По его словам, это экологическая катастрофа с долгосрочными негативными последствиями, а оценка ущерба займет еще некоторое время. Сейчас представители Росрыболовства вместе с прокуратурой занимаются расследованием причин произошедшего.

"Однако уже сейчас можно сказать, что восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займет десятки лет", — добавил Клоков.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Но из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в ручей и речку Амбарная.