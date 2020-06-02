В американском Бирмингеме решили демонтировать памятник конфедератам

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Памятник солдатам и матросам Конфедерации демонтируют в американском городе Памятник солдатам и матросам Конфедерации демонтируют в американском городе Бирмингем в штате Алабама во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщает местный новостной портал Al.com

Сообщается, что протестующие пытались снести 115-летний монумент в городском парке в воскресенье вечером. Демонстранты распылили на нем краску, однако им не удалось разрушить обелиск. В связи с этим мэр города Рэндалл Вудфин принял решение демонтировать монумент.

По словам Вудфина, это решение поможет "предотвратить новые беспорядки". При этом отмечается, что согласно закону о сохранении памятников Алабамы, против города может быть подан иск, и его администрация должна будет выплатить штраф. Однако, по словам мэра, это обойдется городу "дешевле, чем гражданские беспорядки".

Процесс демонтажа памятника начался в понедельник вечером 1 июня в день рождения Джефферсона Дэвиса, президента Конфедеративных Штатов Америки, который по-прежнему является официальным праздничным днем в Алабаме.

Вечером в понедельник на улицах, окружающих парк были установлены бетонные заграждения. Верхняя часть памятника была снята около 22.00 по местному времени (6.00 мск во вторник). Работы продлились до 3.00 вторника (11.00 мск). Ожидается, что затем будут демонтированы основание монумента и ступени.