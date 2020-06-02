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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T13:05
https://ria.ru/20200602/1572342624.html
Памфилова пригласила скептиков в наблюдатели на голосование по поправкам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568213374_0:84:1440:894_1036x0_80_0_0_9376cff1f11cbab4298810aa32730c73.jpg
РИА Новости

Памфилова пригласила скептиков в наблюдатели на голосование по поправкам

13:05 02.06.2020
830
© Фото : пресс-служба ЦИКПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© Фото : пресс-служба ЦИК
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова пригласила всех критиков и скептиков, которые ведут себя по принципу "Баба-яга против", приходить наблюдать за голосованием по поправкам в конституцию.
"Я ещё раз обращаюсь ко всем критикам и скептикам, которые уже сразу - " Баба-яга против", я прошу всех разновидностей вот этих "баб-ёжек", которые все против, в гости к нам. Пожалуйста, становитесь все наблюдателями, чтоб ваш скептицизм развеялся, или, по крайней мере, вы хотите, чтоб все прошло так, как надо - всех призываем быть наблюдателями",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По её словам, Общественная палата не будет фильтровать наблюдателей.
"Не просто болтайте, приходите и сами убедитесь сами",- добавила глава ЦИК.
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1 июня, 16:35Голосование по поправкам в Конституцию
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111000024
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
Быть может вы и результаты им уже озвучили, я думаю они уже известны
2 июня, 13:11
sserj1679
1210005
У ботов новая методичка "Я приду проголосовать Против". Тем самым обеспечив явку. Что за выборы которые будут идти неделю, всем так плохо живётся без прописанных завтраков школьникам в конституции или обнулителя надо вписать в историю? Лично я ни ногой на эту клоунаду.
2 июня, 13:54
Свобода Слова
710003
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