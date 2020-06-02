Памфилова пригласила скептиков в наблюдатели на голосование по поправкам

"Я ещё раз обращаюсь ко всем критикам и скептикам, которые уже сразу - " Баба-яга против", я прошу всех разновидностей вот этих "баб-ёжек", которые все против, в гости к нам. Пожалуйста, становитесь все наблюдателями, чтоб ваш скептицизм развеялся, или, по крайней мере, вы хотите, чтоб все прошло так, как надо - всех призываем быть наблюдателями",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.