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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-06-02T13:18
https://ria.ru/20200602/1572342433.html
Китай определил расписание первой миссии на Марс
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РИА Новости

Китай определил расписание первой миссии на Марс

13:18 02.06.2020
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© AFP 2020 / Wang Zhao Модели марсоходов на базе "Mars Base 1" в пустыне Гоби, имитирующей жизнь на планете Марс
Модели марсоходов на базе Mars Base 1 в пустыне Гоби, имитирующей жизнь на планете Марс
© AFP 2020 / Wang Zhao
МОСКВА, 2 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай изложил точное расписание своей первой миссии на Марс. Марсоход достигнет "красной планеты" в феврале 2021 года, после чего проработает на ней 90 марсианских дней, или чуть более трех земных месяцев, сообщили в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.
Ранее уже сообщалось, что первая китайская миссия к "красной планете" стартует в июле-августе. Пуск состоится с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Зонд "Тяньвэнь-1" максимально приблизится к планете и десантирует на нее марсоход, а затем продолжит исследование с орбиты. Один из ключевых этапов миссии – мягкая посадка. Марсоход нужно будет затормозить с "крейсерской скорости" межпланетного перелета в 4,8 км/с до практически нулевой скорости в 100 метрах от поверхности Марса. Тест мягкой посадки марсохода в земных условиях был проведен в ноябре 2019 года в провинции Хэбэй.
Марсианский ровер КНР представляет собой 200-килограммовый шестиколесный аппарат, который оснащен четырьмя солнечными батареями и несет на борту шесть единиц оборудования для исследования марсианского грунта, магнитных полей, льда и атмосферы.
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
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