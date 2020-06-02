Китай определил расписание первой миссии на Марс

. Китай изложил точное расписание своей первой миссии на Марс. Марсоход достигнет "красной планеты" в феврале 2021 года, после чего проработает на ней 90 марсианских дней, или чуть более трех земных месяцев, сообщили в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.

Ранее уже сообщалось, что первая китайская миссия к "красной планете" стартует в июле-августе. Пуск состоится с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Зонд "Тяньвэнь-1" максимально приблизится к планете и десантирует на нее марсоход, а затем продолжит исследование с орбиты. Один из ключевых этапов миссии – мягкая посадка. Марсоход нужно будет затормозить с "крейсерской скорости" межпланетного перелета в 4,8 км/с до практически нулевой скорости в 100 метрах от поверхности Марса. Тест мягкой посадки марсохода в земных условиях был проведен в ноябре 2019 года в провинции Хэбэй.