Ограничения по COVID-19 готовы смягчить 35 регионов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что 35 регионов готовы смягчить ограничения по коронавирусу, а семь субъектов РФ уже переходят на вторую стадию снятия ограничительных мер.
"Уже 35 субъектов РФ готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений. А 7 уже переходят даже на второй этап", - сказал Чернышенко на брифинге во вторник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.