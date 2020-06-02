Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:03
https://ria.ru/20200602/1572342405.html
Ограничения по COVID-19 готовы смягчить 35 регионов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572139506_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_88c7cd3c4ea7c1a9127c211faaec2ab8.jpg
РИА Новости

Ограничения по COVID-19 готовы смягчить 35 регионов

13:03 02.06.2020
394
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПарикмахер приглашает клиента на стрижку в одной парикмахерских Симферополя
Парикмахер приглашает клиента на стрижку в одной парикмахерских Симферополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Парикмахер приглашает клиента на стрижку в одной парикмахерских Симферополя
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что 35 регионов готовы смягчить ограничения по коронавирусу, а семь субъектов РФ уже переходят на вторую стадию снятия ограничительных мер.
"Уже 35 субъектов РФ готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений. А 7 уже переходят даже на второй этап", - сказал Чернышенко на брифинге во вторник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
210011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий Чернышенко
Рекомендуем
Дмитрий Чернышенко
Чернышенко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил ситуацию со снятием ограничений по коронавирусу в регионах
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
В Минтруде отметили необходимость трансформации служб занятости
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова объяснила, как будет проходить голосование на дому
Лаборатория
Вакцинацию от коронавируса в России планируют начать осенью
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко оценил меры по борьбе с коронавирусом в России
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В 197 организациях социального обслуживания России выявили коронавирус
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Врачи рассказали о риске необратимых последствий COVID-19 для организма
Музей-заповедник Царское Село
В России с середины июля откроют музеи
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Эпидемиолог рассказал, у кого лучше вырабатываются антитела к COVID-19
Памятник солдатам и матросам Конфедерации в американском городе Бирмингем в штате Алабама
В американском Бирмингеме решили демонтировать памятник конфедератам
Президент России Владимир Путин
Путин оценил своевременность действий правительства в борьбе с COVID-19
Коронавирус
В Минздраве рассказали об основных симптомах коронавируса
Заседание Совета Федерации РФ
Совет Федерации одобрил закон о поддержке самозанятых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
Лента новостейМолния