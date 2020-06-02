В 96% округов Подмосковья предоставляют отсрочку арендной платы

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Шестьдесят два муниципальных образования Московской области приняли нормативно-правовые акты, с предоставлением отсрочки арендаторам за муниципальное имущество, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Отсрочка предоставляется с 1 марта по 1 октября 2020 года, и погасить ее можно равными частями в течение 2021 – 2022 годов. С 1 марта до окончания режима повышенной готовности отсрочка составит 100% арендной платы, а после окончания режима повышенной готовности до 1 октября - 50% арендных платежей.
"В части имущества была предоставлена отсрочка по оплате арендных платежей за областную собственность и земельные участки неразграниченной собственности. Вслед за Московской областью данную меру приняли 62 муниципалитета Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
За отсрочкой могут обратиться представители пострадавших отраслей предпринимательства и торговли, которые утверждены правительством РФ, а также отраслей, указанных в постановлении правительства Московской области от 16 апреля 2020 года.