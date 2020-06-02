В 96% округов Подмосковья предоставляют отсрочку арендной платы

Отсрочка предоставляется с 1 марта по 1 октября 2020 года, и погасить ее можно равными частями в течение 2021 – 2022 годов. С 1 марта до окончания режима повышенной готовности отсрочка составит 100% арендной платы, а после окончания режима повышенной готовности до 1 октября - 50% арендных платежей.