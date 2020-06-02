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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T13:00
https://ria.ru/20200602/1572342233.html
Вице-премьер Чернышенко оценил меры по борьбе с коронавирусом в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/156371/46/1563714630_0:15:2559:1454_1036x0_80_0_0_d891e7666067c557a95f20a0245d1c8a.jpg
РИА Новости

Вице-премьер Чернышенко оценил меры по борьбе с коронавирусом в России

13:00 02.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Система здравоохранения РФ выдержала пиковую нагрузку в борьбе с коронавирусом и имеет запас прочности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Число заражений уже 14 дней находится на уровне около 9 тысяч, даже меньше в сутки. Но самое главное, что количество выписанных растет, в некоторые дни превышает количество заболевших и очень серьезно. Например, сегодня свыше 11 тысяч человек - это абсолютный рекорд, хорошая тенденция. Это значит, что система здравоохранения выдержала, выдержала пиковую нагрузку, имеет растущий запас прочности", - сказал Чернышенко на брифинге во вторник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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