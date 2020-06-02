Вице-премьер Чернышенко оценил меры по борьбе с коронавирусом в России

"Число заражений уже 14 дней находится на уровне около 9 тысяч, даже меньше в сутки. Но самое главное, что количество выписанных растет, в некоторые дни превышает количество заболевших и очень серьезно. Например, сегодня свыше 11 тысяч человек - это абсолютный рекорд, хорошая тенденция. Это значит, что система здравоохранения выдержала, выдержала пиковую нагрузку, имеет растущий запас прочности", - сказал Чернышенко на брифинге во вторник.